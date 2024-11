Feu vert pour les travaux de la Grand’Rue de Couvet

Après Travers, Couvet aura aussi droit à sa mue. Le Conseil général de Val-de-Travers a validé lundi soir un crédit de près de 6 millions de francs, afin de refaire la traversée du village sur l’axe nord-sud. Les travaux seront menés avec le Service des ponts et chaussées dès le printemps 2025, et dureront un peu plus de deux ans. Au programme : le réaménagement des espaces publics de la Grand’Rue entre 2025 et 2026, puis de la rue St-Gervais, mais également la réfection du réseau d’eau communal, qualifié de vétuste. L’ensemble des groupes a souligné l’importance du projet et l’a approuvé, par 39 voix pour, et une voix contre. L’état actuel de la route, la difficulté de croisement ainsi que l’opportunité de travailler avec le Canton sur ce projet ont satisfait les membres du Conseil général. À droite, les partis ont quand même déploré la suppression des places de stationnement. « Les places doivent être maintenues en suffisance pour garantir un bon accès aux commerces », a notamment relevé Niels Rosselet-Christ pour l’UDC.