Val-de-Travers continue d’investir pour la politique régionale

Le projet a été globalement bien accueilli par les groupes du Conseil général. L’UDC, le PLR et le PS ont salué que les deux premiers crédits-cadres avaient fait leurs preuves, en laissant une certaine marge de manœuvre à l’exécutif. « C’est un outil qui est vraiment très utile au niveau communal en termes de développement de projets. Ça a permis d’amener énormément d’investissement dans notre commune », a rappelé le chef de groupe du parti socialiste, Emil Margot. Sans s’opposer à l’idée du projet, le groupe AGORA mais aussi quelques élus Verts et POP se sont montrés plus réfractaires. Les finances de Val-de-Travers, plus souvent dans le rouge que dans le noir ces cinq dernières années, ont été évoquées par Florian Stirnemann, du groupe AGORA : « Lors des deux premiers crédits-cadres, les finances étaient beaucoup plus saines »

Le conseiller général rappelle aussi que ce crédit aurait pu être voté en septembre, pour lancer la nouvelle législature.





Un outil propre à Val-de-Travers ?

Cet outil serait unique dans le Canton de Neuchâtel, selon Benoit Simon-Vermot. « C’est un outil qu’est relativement peu utilisé dans le canton, il me semble que les autres communes de l’utilisent pas. Elles sont toutes intéressées par l’idée et le levier. » Le Conseiller communal rappelle également que cette politique est en place depuis la fusion de Val-de-Travers en 2009.