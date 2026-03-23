Alexandre Iseppi élu tacitement au Conseil communal de Val-de-Travers

Alexandre Iseppi fait son entrée au Conseil communal de Val-de-Travers. Le libéral-radical a été élu lundi soir tacitement par le Conseil général. Aucun autre candidat ne s’est présenté sur sa route. Il succède au démissionnaire Malo Bortolini.

Son parti a rappelé les qualités du citoyen de Môtiers : « ingénieur, entrepreneur, Alexandre Iseppi dispose d’une solide expérience en stratégie, gestion d’équipes et conduite de projets ». « Un Vallonnier qui s’engage pour sa région » a souligné le chef du groupe PLR Mike Cortese.

Le PS et le POP ont renoncé à présenter un candidat. La gauche avait auditionné Alexandre Iseppi et notait que « sa vision de l’exercice de la fonction publique et les valeurs qu’il a exprimées s’éloignent sensiblement de celles que défendent » le POP et le PS. Ces deux groupes politiques ont aussi indiqué que le siège revenait à la droite, mais pas forcément au PLR. Le POP a notamment déploré que le PLR ne présente qu’un seul candidat. Même son de cloche au PS : le parti a indiqué que « si élection il y avait eu, le candidat Iseppi n’aurait obtenu aucune voix socialiste ». Le chef du groupe PS, Emil Margot, a émis de nombreux doutes sur les capacités de collégialité du nouvel élu.

L’UDC a renoncé à présenter un candidat. Le conseiller général Niels Rosselet-Christ a souligné que « mathématiquement, nous aurions droit à un siège. On ne va pas ranger cette revendication dans un tiroir. […] Mais à mi-législature, ce n’est pas à l’UDC ne remettre de l’ordre dans un dicastère géré par le PLR jusqu’à présent. » Néanmoins, le parti soutient le nouvel élu. « L’UDC souhaite être un partenaire fiable. Nous avons soutenu avec ferveur sa candidature. Mais nous rappelons que les circonstances d’aujourd’hui – et notre soutien – pourraient évoluer à l’avenir ».