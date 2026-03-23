Alexandre Iseppi élu tacitement au Conseil communal de Val-de-Travers

Alexandre Iseppi fait son entrée au Conseil communal de Val-de-Travers. Le libéral-radical a été élu lundi soir tacitement par le Conseil général. Aucun autre candidat ne s’est présenté sur sa route. Il succède au démissionnaire Malo Bortolini.
Son parti a rappelé les qualités du citoyen de Môtiers : « ingénieur, entrepreneur, Alexandre Iseppi dispose d’une solide expérience en stratégie, gestion d’équipes et conduite de projets ». « Un Vallonnier qui s’engage pour sa région » a souligné le chef du groupe PLR Mike Cortese.
Le PS et le POP ont renoncé à présenter un candidat. La gauche avait auditionné Alexandre Iseppi et notait que « sa vision de l’exercice de la fonction publique et les valeurs qu’il a exprimées s’éloignent sensiblement de celles que défendent » le POP et le PS. Ces deux groupes politiques ont aussi indiqué que le siège revenait à la droite, mais pas forcément au PLR. Le POP a notamment déploré que le PLR ne présente qu’un seul candidat. Même son de cloche au PS : le parti a indiqué que « si élection il y avait eu, le candidat Iseppi n’aurait obtenu aucune voix socialiste ». Le chef du groupe PS, Emil Margot, a émis de nombreux doutes sur les capacités de collégialité du nouvel élu.
L’UDC a renoncé à présenter un candidat. Le conseiller général Niels Rosselet-Christ a souligné que « mathématiquement, nous aurions droit à un siège. On ne va pas ranger cette revendication dans un tiroir. […] Mais à mi-législature, ce n’est pas à l’UDC ne remettre de l’ordre dans un dicastère géré par le PLR jusqu’à présent. » Néanmoins, le parti soutient le nouvel élu. « L’UDC souhaite être un partenaire fiable. Nous avons soutenu avec ferveur sa candidature. Mais nous rappelons que les circonstances d’aujourd’hui – et notre soutien – pourraient évoluer à l’avenir ».Le groupe Agora n’a pas souhaité se lancer dans la course et a reconnu qu’Alexandre Iseppi avait les capacités pour siéger au sein du collège. Mais la formation milite pour une élection de l’exécutif par le peuple. Une proposition qui avait été refusée dans les urnes en novembre 2023 par près de 58% des voix.
De nouveaux chauffages dans les collèges
Lors de cette séance, le législatif a également validé un crédit de 1,5 million de francs afin de remplacer les installations de chauffage dans les collèges de Buttes, Saint-Sulpice et Noiraigue. Cela permettra à la commune d’abandonner les énergies fossiles pour le chauffage de ces bâtiments au profit d’installations à pellets. /aju