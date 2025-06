Val-de-Travers : unanimité pour des comptes bénéficiaires

Comme une lettre à La Poste ou presque : le législatif de Val-de-Travers a validé vendredi soir les comptes 2024 de la commune qui présentent un bénéfice de l’ordre de 1,3 million de francs.

Un résultat qui a néanmoins soulevé quelques questions dans l’hémicycle. Ou en tous cas des souhaits. Le groupe PLR a salué le travail réalisé par l’exécutif et le personnel communal. Mais son chef de groupe Mike Cortese a appelé à la prudence : « Le Conseil communal devra fixer des priorités en matière d’investissement » ces prochaines années, à ses yeux. Même son de cloche à l’UDC : « Il ne faut pas s’extasier » devant ce résultat, a déclaré la cheffe de groupe Christiane Barbey. La formation Agora, elle, s’est étonnée de l’écart entre le budget et les comptes, et s’est demandée si une projection en cours d’année ne serait pas nécessaire. Un écart qui fait aussi sourcilier au PS : Fabienne Robert-Nicoud a estimé que « le catastrophisme budgétaire n’a pas lieu d’être à Val-de-Travers ». Le POP a pour sa part appelé à prendre du recul : « Si les charges sont calculables, les revenus sont plus complexes » à anticiper, a rappelé Philippe Vaucher. Malgré ces appréciations, les comptes ont été validés à l’unanimité.