Conseil communal de Val-de-Travers : Alexandre Iseppi se lance dans la course

Le libéral-radical de Môtiers a été désigné jeudi soir par sa section pour conserver le siège ...
Conseil communal de Val-de-Travers : Alexandre Iseppi se lance dans la course

Le libéral-radical de Môtiers a été désigné jeudi soir par sa section pour conserver le siège à l’exécutif vallonnier.

Alexandre Iseppi. (photo : PLR Val-de-Travers) Alexandre Iseppi. (photo : PLR Val-de-Travers)

Alexandre Iseppi sera-t-il l’homme qui maintient la majorité PLR au sein de l’exécutif de Val-de-Travers ? Dans tous les cas, c’est ce libéral-radical qui a été désigné jeudi soir par sa section réunie à Noiraigue. L’élection complémentaire se tiendra le lundi 23 mars lors de la séance du législatif. Ce scrutin fait suite à la démission de Malo Bortolini.

Dans un communiqué, la section PLR du Val-de-Travers indique que deux membres avaient fait acte de candidature. Alexandre Iseppi est ingénieur et entrepreneur à Môtiers. Le parti estime qu’il dispose « d’une solide expérience en stratégie, gestion d’équipes et conduite de projets ». Jeudi soir, la candidature de Daniel Otth n’a elle pas été retenue.

Il y a deux semaines, le PLR Val-de-Travers avait annoncé avoir reçu deux candidatures « de qualité ». Une appréciation qui n’a visiblement pas – encore ? – convaincu l’UDC. Le parti indique qu’en l’état, « toutes les options restent ouvertes ». Il se déterminera la semaine prochaine. Dans l’intervalle, Alexandre Iseppi sera auditionné vendredi soir par le Parti socialiste. La section déterminera ensuite sa stratégie. S’il est élu le 23 mars, l’ensemble de l’exécutif sera composé de Môtisans. /comm-aju

Alexandre Iseppi. (photo : PLR Val-de-Travers) Alexandre Iseppi. (photo : PLR Val-de-Travers)


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

En boîte : Good4bees, cauchemar des frelons asiatiques

En boîte : Good4bees, cauchemar des frelons asiatiques

Région    Actualisé le 12.03.2026 - 18:30

Cancer du côlon : dépistage élargi jusqu’à 74 ans

Cancer du côlon : dépistage élargi jusqu’à 74 ans

Région    Actualisé le 12.03.2026 - 17:20

Les 100 ans du chauffage à distance révèlent La Chaux-de-Fonds en pionnière

Les 100 ans du chauffage à distance révèlent La Chaux-de-Fonds en pionnière

Région    Actualisé le 12.03.2026 - 16:52

Appel au don du sang à La Neuveville

Appel au don du sang à La Neuveville

Région    Actualisé le 12.03.2026 - 15:22

Articles les plus lus

Le salaire minimum n'a pas influencé le taux de chômage

Le salaire minimum n'a pas influencé le taux de chômage

Région    Actualisé le 12.03.2026 - 14:37

Appel au don du sang à La Neuveville

Appel au don du sang à La Neuveville

Région    Actualisé le 12.03.2026 - 15:22

Les 100 ans du chauffage à distance révèlent La Chaux-de-Fonds en pionnière

Les 100 ans du chauffage à distance révèlent La Chaux-de-Fonds en pionnière

Région    Actualisé le 12.03.2026 - 16:52

Cancer du côlon : dépistage élargi jusqu’à 74 ans

Cancer du côlon : dépistage élargi jusqu’à 74 ans

Région    Actualisé le 12.03.2026 - 17:20

Des chameaux débarquent au Val-de-Travers

Des chameaux débarquent au Val-de-Travers

Région    Actualisé le 12.03.2026 - 14:00

Le salaire minimum n'a pas influencé le taux de chômage

Le salaire minimum n'a pas influencé le taux de chômage

Région    Actualisé le 12.03.2026 - 14:37

Appel au don du sang à La Neuveville

Appel au don du sang à La Neuveville

Région    Actualisé le 12.03.2026 - 15:22

Les 100 ans du chauffage à distance révèlent La Chaux-de-Fonds en pionnière

Les 100 ans du chauffage à distance révèlent La Chaux-de-Fonds en pionnière

Région    Actualisé le 12.03.2026 - 16:52

Saison précoce pour la LNM

Saison précoce pour la LNM

Région    Actualisé le 12.03.2026 - 11:34

« Je suis rassuré d’être rentré »

« Je suis rassuré d’être rentré »

Région    Actualisé le 12.03.2026 - 11:38

Des chameaux débarquent au Val-de-Travers

Des chameaux débarquent au Val-de-Travers

Région    Actualisé le 12.03.2026 - 14:00

Le salaire minimum n'a pas influencé le taux de chômage

Le salaire minimum n'a pas influencé le taux de chômage

Région    Actualisé le 12.03.2026 - 14:37