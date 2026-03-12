Conseil communal de Val-de-Travers : Alexandre Iseppi se lance dans la course

Alexandre Iseppi sera-t-il l’homme qui maintient la majorité PLR au sein de l’exécutif de Val-de-Travers ? Dans tous les cas, c’est ce libéral-radical qui a été désigné jeudi soir par sa section réunie à Noiraigue. L’élection complémentaire se tiendra le lundi 23 mars lors de la séance du législatif. Ce scrutin fait suite à la démission de Malo Bortolini.

Dans un communiqué, la section PLR du Val-de-Travers indique que deux membres avaient fait acte de candidature. Alexandre Iseppi est ingénieur et entrepreneur à Môtiers. Le parti estime qu’il dispose « d’une solide expérience en stratégie, gestion d’équipes et conduite de projets ». Jeudi soir, la candidature de Daniel Otth n’a elle pas été retenue.

Il y a deux semaines, le PLR Val-de-Travers avait annoncé avoir reçu deux candidatures « de qualité ». Une appréciation qui n’a visiblement pas – encore ? – convaincu l’UDC. Le parti indique qu’en l’état, « toutes les options restent ouvertes ». Il se déterminera la semaine prochaine. Dans l’intervalle, Alexandre Iseppi sera auditionné vendredi soir par le Parti socialiste. La section déterminera ensuite sa stratégie. S’il est élu le 23 mars, l’ensemble de l’exécutif sera composé de Môtisans. /comm-aju