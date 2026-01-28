Malo Bortolini démissionne de l’exécutif de Val-de-Travers

Malo Bortolini quitte l’exécutif vallonnier moins de deux ans après y avoir accédé. L’élu PLR annonce ce mercredi sur LinkedIn qu’il démissionne du Conseil communal de Val-de-Travers au 30 avril pour des raisons de santé. L’habitant de Fleurier de 34 ans était en arrêt maladie depuis le 10 septembre 2025. Après avoir siégé au Conseil général de 2016 à 2024, le libéral-radical a été nommé au Conseil communal le 13 mai 2024 et est entré en fonction le 1er juillet de cette même année. Malo Bortolini était à la tête du dicastère du personnel, de la jeunesse et de l'enseignement. Le législatif de Val-de-Travers sera appelé à élire un nouveau conseiller communal en principe le 23 mars, indique l’exécutif vallonnier dans un communiqué de presse publié dans la foulée.

Actuellement, l’exécutif de Val-de-Travers est composé de deux socialistes (Sarah Fuchs-Rota et Eric Sivignon) et de trois libéraux-radicaux (Benoît Simon-Vermot, Yann Klauser et le démissionnaire Malo Bortolini).





Le PLR du Val-de-Travers a également publié un communiqué de presse. Il écrit « prendre acte de la démission de l’un de ses représentants au Conseil communal » et « regrette une situation humainement difficile » pour son élu et « lui exprime son soutien ». La section libérale-radicale du Vallon ajoute « qu’afin de garantir la continuité des affaires communales, le PLR Val-de-Travers a d’ores et déjà entamé les démarches nécessaires en vue de proposer un remplacement et reviendra, dans les meilleurs délais et conformément aux procédures en vigueur, auprès du président du Conseil général afin d’y présenter une candidature qualifiée et motivée pour repourvoir le siège désormais vacant. /comm-jpp