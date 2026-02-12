Barak laisse place au Spot

Le Centre de jeunesse du Val-de-Travers entame sa transformation. Après une période de trouble, la Commune annonce ce jeudi que Barak bénéficie d’une nouvelle équipe d’animation, d’un aménagement revisité et surtout d’une identité neuve. Désormais appelé Le Spot, il doit incarner un espace de rencontre.
Nouveau départ pour le Centre de jeunesse du Val-de-Travers. Anciennement « Barak », l’établissement de Fleurier devient : le Spot, annonce la Commune dans un communiqué ce jeudi. Une identité renouvelée pour marquer une nouvelle page de son histoire, mais aussi un espace intérieur rénové et réorganisé pour accueillir les jeunes de 12 à 18 ans. L’internalisation de l’association au sein de la Commune a eu lieu il y a plus d’un an. « La phase de mutation a été entamée il y a un moment », explique Sarah Fuchs-Rota, conseillère communale à Val-de-Travers. Au départ, les autorités n’envisageaient pas d’entreprendre des modifications. « Avec la pratique, l’équipe d’animation s’est rendu compte qu’il y avait besoin de changements, d’un renouveau », ajoute la cheffe du dicastère de la cohésion sociale. Les habitués du lieu ont pu se réapproprier l’espace en participant à la conception du projet et à certains travaux, assure la conseillère communale : « C’est d’ailleurs eux qui ont choisi le nouveau nom ». Tout l’intérieur a été repeint, l’aménagement a été renouvelé grâce à du mobilier trouvé en brocante. Tous ces changements ne sont pas synonymes d'un nouveau concept, assure la Commune. Le but est de pérenniser l’établissement et de l’intégrer au mieux dans la vie des jeunes.
Sarah Fuchs-Rota : « Ce sera toujours de l'accueil libre. »
Ces changements ne veulent donc pas marquer une cassure, assurent les autorités communales. Le centre avait pourtant vécu des périodes de trouble, notamment financier et humain. Des soucis « plus du tout d’actualité », affirme la conseillère communale.
« On est dans une dynamique positive. »
Les travaux de rénovation sont encore en cours au Spot. « Ce n’est que le début, le lieu va évoluer tout au long de l’année 2026 », explique Sarah Fuchs-Rota. L’établissement accueillera d’ailleurs une antenne de l’école de musique BBM74. Une première collaboration qui pourra offrir à l’avenir de nouvelles opportunités en matière de synergie locale. /comm-crb