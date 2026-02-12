Barak laisse place au Spot

Nouveau départ pour le Centre de jeunesse du Val-de-Travers. Anciennement « Barak », l’établissement de Fleurier devient : le Spot, annonce la Commune dans un communiqué ce jeudi. Une identité renouvelée pour marquer une nouvelle page de son histoire, mais aussi un espace intérieur rénové et réorganisé pour accueillir les jeunes de 12 à 18 ans. L’internalisation de l’association au sein de la Commune a eu lieu il y a plus d’un an. « La phase de mutation a été entamée il y a un moment », explique Sarah Fuchs-Rota, conseillère communale à Val-de-Travers. Au départ, les autorités n’envisageaient pas d’entreprendre des modifications. « Avec la pratique, l’équipe d’animation s’est rendu compte qu’il y avait besoin de changements, d’un renouveau », ajoute la cheffe du dicastère de la cohésion sociale. Les habitués du lieu ont pu se réapproprier l’espace en participant à la conception du projet et à certains travaux, assure la conseillère communale : « C’est d’ailleurs eux qui ont choisi le nouveau nom ». Tout l’intérieur a été repeint, l’aménagement a été renouvelé grâce à du mobilier trouvé en brocante. Tous ces changements ne sont pas synonymes d'un nouveau concept, assure la Commune. Le but est de pérenniser l’établissement et de l’intégrer au mieux dans la vie des jeunes.