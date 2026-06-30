Cortège matinal apprécié à l’Abbaye de Fleurier

En raison de la canicule, le cortège de l’Abbaye de Fleurier a été avancé en matinée, samedi ...
Cortège matinal apprécié à l’Abbaye de Fleurier

En raison de la canicule, le cortège de l’Abbaye de Fleurier a été avancé en matinée, samedi. Le Conseil communal de Val-de-Travers discutera de l’éventualité de réitérer cette décision lors des prochaines éditions.

Le cortège de l'Abbaye de Fleurier avait pour thème « les inventions folles ». Le cortège de l'Abbaye de Fleurier avait pour thème « les inventions folles ».

Les stands de l’Abbaye de Fleurier ont fermé leurs portes ce mardi matin à l’aube après trois jours et trois nuits de fête. Particularité de cette édition, le traditionnel cortège a démarré à 9h37 samedi matin. En milieu de semaine passée, le Conseil communal de Val-de-Travers avait pris la décision d’avancer l’heure du départ en raison des fortes chaleurs attendues l’après-midi. 

Une décision qui a permis de bénéficier de « températures plus agréables et qui a été appréciée par la plupart des participants ainsi que par le public », estime le conseiller communal de piquet durant tout le week-end. Yann Klauser indique que l’exécutif vallonnier discutera ce mercredi en séance de l’éventualité de renouveler cette mesure lors des prochaines éditions, « cela pourrait être une bonne alternative. »


Concept de sécurité pas déployé

Le conseiller communal se réjouit par ailleurs de constater que le concept de sécurité relatif aux événements météorologiques n’a pas eu besoin d’être déployé. Yann Klauser indique que les responsables de stands ainsi que les forains ont respecté les consignes et sécurisé ce qui devait l’être en vue des rafales de vent qui ont balayé le village dimanche après-midi. /aes


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