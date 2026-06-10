Val-de-Travers : « un œil qui rit et un œil qui pleure préventivement »

L’exécutif craignait un gouffre de près de 1,5 million de francs. Au moment de boucler l’année 2025, la commune de Val-de-Travers a finalement clôturé l’exercice sur un bénéfice de près de 440’000 francs. Dans son rapport transmis au Conseil général, le Conseil communal souligne toutefois que ce résultat favorable masque plusieurs signaux de vigilance pour les années à venir.

L’amélioration atteint près de 1,9 million de francs par rapport au budget adopté fin 2024. Elle s’explique principalement par des recettes supérieures aux prévisions, notamment grâce à des rentrées fiscales plus élevées qu’attendu. Les revenus fiscaux dépassent le budget de plus de 2 millions de francs.

La commune a également bénéficié de plusieurs écritures comptables favorables. La réévaluation de participations détenues dans différentes sociétés a généré près de 474'000 francs, tandis que la reprise et la réévaluation du bâtiment du « Spot », anciennement « Barak », ont apporté environ 592'000 francs supplémentaires.

Sans ces réévaluations, le résultat de l’exercice aurait été proche de l’équilibre, avec un léger déficit d’environ 37'000 francs.





Des charges maîtrisées, mais des coûts sociaux en hausse

Le Conseil communal met en avant la bonne maîtrise des dépenses courantes. Les charges liées aux biens, services et marchandises sont restées légèrement inférieures au budget malgré un volume global de dépenses dépassant 76 millions de francs.

En revanche, certaines charges imposées à la commune poursuivent leur progression. Les charges de transfert augmentent de près de 746'000 francs, notamment en raison de la hausse de la facture sociale et des coûts liés aux ambulances. Pour les autorités, cette évolution reflète un contexte économique plus difficile et une augmentation du recours à l’aide sociale.

Les charges de personnel progressent également. Cette hausse s’explique par plusieurs créations de postes ainsi que par la revalorisation salariale entrée en vigueur au 1er juillet 2025.





Une situation financière contrastée

Si les comptes 2025 sont bénéficiaires pour la quatrième année consécutive, le Conseil communal se montre prudent. Il relève que le ralentissement économique observé dans le canton et en Suisse pourrait peser sur les finances communales ces prochaines années.

La réserve de politique budgétaire reste intacte à 13 millions de francs, aucun prélèvement n’ayant été nécessaire. En parallèle, l’endettement net continue toutefois de progresser pour atteindre près de 60 millions de francs, soit 5'563 francs par habitant.

Le Conseil communal estime ainsi que le résultat 2025 reflète une situation contrastée : des recettes fiscales encore solides, mais des indicateurs sociaux qui témoignent d’un contexte économique moins favorable. Le Conseil général se prononce sur ces comptes le 25 juin. /aju