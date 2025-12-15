Le législatif de Val-de-Travers améliore le budget 2026

Un déficit limité : lundi soir, le législatif de Val-de-Travers a validé son budget 2026 qui affiche une forte baisse des recettes fiscales. Le rapport a été adopté par 29 voix contre 7 et 4 abstentions par le Conseil général. Il prévoit des charges de 78 millions de francs et un déficit ramené à un peu plus de 600'000 francs. Un chiffre meilleur que celui proposé par l’exécutif grâce à un amendement qui supprime la création d’un poste de responsable de site des structures d’accueil.

Ce déficit modéré ne reflète toutefois pas entièrement la situation financière réelle de la commune. Pour améliorer le résultat, le Conseil communal prélèvera 1,8 million de francs dans la réserve de politique budgétaire. À cela s’ajoute la vente prévue de plusieurs terrains. Côté dépenses, les charges de personnel augmentent de plus d’un million de francs, notamment en raison de l’octroi de l’échelon annuel aux employés communaux.

Au sein des groupes politiques, le PS a souligné que le budget respectait les priorités de la section : « La commune continue d’investir et ne coupe pas dans les prestations » s’est réjoui Emil Margot, chef de groupe.