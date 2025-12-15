Le législatif de Val-de-Travers améliore le budget 2026

Un déficit limité : lundi soir, le législatif de Val-de-Travers a validé son budget 2026 qui affiche une forte baisse des recettes fiscales. Le rapport a été adopté par 29 voix contre 7 et 4 abstentions par le Conseil général. Il prévoit des charges de 78 millions de francs et un déficit ramené à un peu plus de 600'000 francs. Un chiffre meilleur que celui proposé par l’exécutif grâce à un amendement qui supprime la création d’un poste de responsable de site des structures d’accueil.
Ce déficit modéré ne reflète toutefois pas entièrement la situation financière réelle de la commune. Pour améliorer le résultat, le Conseil communal prélèvera 1,8 million de francs dans la réserve de politique budgétaire. À cela s’ajoute la vente prévue de plusieurs terrains. Côté dépenses, les charges de personnel augmentent de plus d’un million de francs, notamment en raison de l’octroi de l’échelon annuel aux employés communaux.
Au sein des groupes politiques, le PS a souligné que le budget respectait les priorités de la section : « La commune continue d’investir et ne coupe pas dans les prestations » s’est réjoui Emil Margot, chef de groupe.
Emile Margot, chef du groupe PS :
Si le budget n’est pas trop mauvais, c’est certes grâce à des ventes de terrains prévues, « mais il faut stabiliser le nombre d’emplois dans les structures d’accueil » a souligné le libéral-radical Florian Dreyer. Préoccupation similaire au sein du groupe UDC : « La réalité est que le déficit structurel est inquiétant », observe le conseiller général Loïc Frey. L’ensemble de son groupe a d’ailleurs refusé le budget.
Loïc Frey, conseiller général UDC :
Au POP, autre son de cloche. Si le budget tient la route en puisant dans la réserve, c’est une bonne chose : « Une réserve est faite pour être utilisée » analyse Philippe Vaucher. Enfin, pour le groupe Agora, les défis financiers de la commune sont avant tout des problèmes de dépenses : « Val-de-Travers est un marathonien à bout de souffle » a imagé Thierry Ray.
Epilogue de la saga de Noël
Le groupe UDC a déposé une interpellation concernant les célébrations de Noël dans les structures d’accueil préscolaires. Il a remis à l’exécutif une pétition munie de plusieurs centaines de signatures lors de la séance. L’exécutif a indiqué avoir mesuré l’ampleur de la colère générée par cette polémique et avoir demandé aux structures d’accueil de permettre des fêtes de Noël traditionnelles au sein des crèches. /aju