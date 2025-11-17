La piscine des Combes se refait une beauté

Le dossier a généré l’intérêt de la population, qui est venue assister, lundi soir, au législatif de Val-de-Travers qui se réunissait à Couvet. Le Conseil général a dit oui par 35 voix contre 1 et 3 abstentions à la rénovation de la piscine des Combes. Le Conseil communal sollicitait un crédit de 8,35 millions de francs au travers d’un rapport au législatif afin d’y mener une rénovation et un assainissement complets. Un investissement conséquent, mais jugé indispensable pour la pérennité de cette infrastructure en plein air et son rôle dans la région.

Aujourd’hui, le système de traitement de l'eau et les conduites ne répondent plus aux normes. Le Service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires a même contraint la commune à proposer un projet de rénovation d'ici mai 2026. Faute de quoi le site n’aurait pas l’autorisation de rouvrir. De surcroît, le liner des bassins est en fin de vie, le système de filtration est obsolète et l'un des bâtiments techniques est fortement dégradé par des infiltrations. Le projet de rénovation vise à moderniser l'ensemble du site. Le revêtement du bassin sera en inox, qui offre une durabilité plus élevée. Le système de traitement de l'eau sera entièrement revu, abandonnant le chlore gazeux au profit de l'hypochlorite. Toutes les conduites vétustes, y compris celles contenant de l'amiante, seront remplacées pour garantir la qualité de l’eau. Enfin, les bâtiments seront rénovés et l’énergie consommée désormais renouvelable.

Les groupes politiques se sont globalement montrés enthousiastes face au projet. Le POP a notamment souligné que « la piscine des Combes et la destination de vacances de beaucoup de Vallonniers qui ne peuvent pas partir en vacances, et c’est une carte de visite pour la région ». Le PLR, qui s’est aussi montré ouvert au projet, s’est toutefois interrogé sur le montant conséquent de l’investissement : « A-t-on réellement les moyens de se payer deux piscines », c’est interrogé le rapporteur, en référence à la piscine du Centre sportif de Couvet.