Des îlots de fraicheur en réflexion dans les cours d’écoles de Val-de-Travers

Menu léger pour ce Conseil général de Val-de-Travers. Fait marquant de cette séance lundi soir : l’absence du conseiller communal Malo Bortolini « pour une durée indéterminée pour raisons médicales », a précisé d’emblée le président de l’exécutif Benoit Simon-Vermot.

Le législatif vallonnier a ensuite rapidement approuvé la demande de crédit de 210'000 francs pour la réfection de la toiture de l’abri PC de Saint-Sulpice, suite à des problèmes de fuites d’eau constatés depuis 2019.





Davantage de fraicheur dans les cours d’école

Les membres du Conseil général ont également approuvé une motion socialiste, qui demandait au Conseil communal de créer des îlots de fraicheur dans les cours d’écoles et des structures pré et parascolaires à l’avenir. Le texte rappelait que de nombreux espaces étaient encore de « larges surfaces bétonnées ou asphaltées qui emmagasinent la chaleur et qui deviennent des espaces invivables lorsque que les températures montent ».

Dans sa réponse, le conseiller communal en charge des infrastructures Yann Klauser a expliqué que la Commune a même déjà fait un pas dans la même direction en s’inscrivant à « Adapt + », un programme d’encouragement de la Confédération pour l’adaptation aux changements climatiques. Elle a déposé un projet pour les 12 cours d’écoles de Val-de-Travers, afin d’y créer des îlots de fraicheur. « L’idée, c’est d’essayer d’amener de la perméabilité, de la végétalisation et aussi un côté pédagogique. » Yann Klauser précise aussi que cet automne, certains arbres ne seront pas taillés autour des établissements scolaires. Cette première mesure doit viser à augmenter l’ombre pour les enfants.