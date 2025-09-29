Des îlots de fraicheur en réflexion dans les cours d’écoles de Val-de-Travers

Une motion émanant du groupe socialiste a été acceptée ce lundi soir lors du Conseil général vallonnier. Le Conseil communal planchait déjà sur la question pour amener de la fraicheur dans les cours d’école.
Menu léger pour ce Conseil général de Val-de-Travers. Fait marquant de cette séance lundi soir : l’absence du conseiller communal Malo Bortolini « pour une durée indéterminée pour raisons médicales », a précisé d’emblée le président de l’exécutif Benoit Simon-Vermot.
Le législatif vallonnier a ensuite rapidement approuvé la demande de crédit de 210'000 francs pour la réfection de la toiture de l’abri PC de Saint-Sulpice, suite à des problèmes de fuites d’eau constatés depuis 2019.
Davantage de fraicheur dans les cours d’école
Les membres du Conseil général ont également approuvé une motion socialiste, qui demandait au Conseil communal de créer des îlots de fraicheur dans les cours d’écoles et des structures pré et parascolaires à l’avenir. Le texte rappelait que de nombreux espaces étaient encore de « larges surfaces bétonnées ou asphaltées qui emmagasinent la chaleur et qui deviennent des espaces invivables lorsque que les températures montent ».
Dans sa réponse, le conseiller communal en charge des infrastructures Yann Klauser a expliqué que la Commune a même déjà fait un pas dans la même direction en s’inscrivant à « Adapt + », un programme d’encouragement de la Confédération pour l’adaptation aux changements climatiques. Elle a déposé un projet pour les 12 cours d’écoles de Val-de-Travers, afin d’y créer des îlots de fraicheur. « L’idée, c’est d’essayer d’amener de la perméabilité, de la végétalisation et aussi un côté pédagogique. » Yann Klauser précise aussi que cet automne, certains arbres ne seront pas taillés autour des établissements scolaires. Cette première mesure doit viser à augmenter l’ombre pour les enfants.
Yann Klauser : « Le but, c’est de développer des projets adaptés à chaque établissement. Pas forcément des immenses projets. »
Quel développement pour les places de pré et de parascolaire ?
Un rapport du Conseil communal a été rédigé à l’occasion de cette séance du législatif. Il n’était pas soumis à un vote, mais l’exécutif tenait à connaître les positions des différents groupes politiques afin de savoir quelle politique adopter à l’avenir, suite à l’entrée en vigueur de la révision de la loi sur l’accueil des enfants (LAE3) au 1er août dernier.
Qualifié de « laborieux », ou « trop complet » par les groupes, le rapport n’a pas fait l’unanimité quant à sa compréhension. Trop de chiffres et de quoi se perdre dans le résumé de la situation, ont estimé certains rapporteurs. Les groupes ont donc majoritairement demandé une nouvelle version, afin de pouvoir se prononcer correctement sur la future politique de la Commune, après avoir défendu celle du « zéro refus ». La tendance générale était à la prudence, quant à l’engagement de nouveau personnel pour encadrer les enfants, même si la gauche a rappelé l’importance de donner des places aux personnes en liste d’attente à Val-de-Travers dans le domaine du pré-scolaire. Selon le rapport, 90 des 120 places à disposition sont aujourd’hui utilisées. Les remarques seront transmises en temps voulu au conseiller communal en charge du dossier, Mal Bortolini. /swe