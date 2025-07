LAE3 : les salaires montent, la facture aussi

L’amélioration de la prise en charge des enfants se fera également par une reconnaissance du temps consacré par le personnel d’encadrement à la planification et à la préparation, de manière à permettre un accueil optimal des enfants.





Des salaires qui vont prendre l’ascenseur

Les salaires seront quant à eux valorisés et uniformisés entre le public et le privé. Dans certains cas, les rémunérations vont significativement augmenter, souligne Christophe Calame : « La grille salariale mise en œuvre concernera principalement les employés des structures d’accueil privées subventionnées. On parle d’une hausse de salaire entre 5 et 25%, selon l’âge et l’expérience. » Et Christophe Calame de citer deux exemples : « Le cas d’une éducatrice de l’enfance de 30 ans engagée à 100%, niveau de formation ES et qui, avec une dizaine d’années d’expérience, pourrait passer de 4'900 à 5'900 francs de salaire par mois. Autre exemple d’une auxiliaire de 50 ans avec cinq ans d’expérience qui verrait son salaire augmenter de 4'200 à 4'800 francs à un taux de travail de 100%. »