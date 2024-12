Accueil des enfants renforcé dans le canton de Neuchâtel

Garder les élèves de 7e et 8e

Les députés n'ont pas souhaité non plus que les élèves de 7e et 8 années scolaires soient sortis du dispositif de financement, comme le souhaitait le gouvernement. Ils ont refusé un amendement du groupe VertPOP demandant de majorer les prix coûtants bruts de 2% lorsque les structures d'accueil offrent des repas bios et locaux.

Le Grand Conseil s'est aussi soucié de la disparité conséquente entre les communes sur l'accueil extrafamilial. Il a demandé d'évaluer l'évolution du taux de couverture après l'introduction de cette nouvelle loi-cadre, car celle-ci ne peut pas, dans l'absolu, obliger les communes à atteindre un taux de couverture minimal. /jpp-ATS