Un bain de jouvence pour la piscine des Combes ?

La piscine des Combes à Boveresse pourrait s’offrir une cure de jouvence. Le législatif de la commune de Val-de-Travers doit se prononcer sur un crédit de 8'350'000 le 17 novembre prochain. Ce vétuste espace aquatique extérieur est ouvert depuis 1959. Et en mai prochain, si rien n’est fait, le complexe sera fermé par le service de la consommation et des affaires vétérinaires : la qualité de l’eau n’est plus aux normes.

La conseillère communale vallonnière en charge des sports défend un projet pour le bien-être des habitants. « C'est un projet qui tient à cœur au conseil communal. C'est le lieu de vie de l'été pour les familles, pour les jeunes, mais également pour les retraités », explique-t-elle.

Deux piscines dans le Vallon, c’est trop ?

Le Val-de-Travers compte déjà un autre bassin, intérieur cette fois, celui d’EspaceVAL. La question qui se pose est de savoir s’il est vraiment nécessaire d’avoir deux de ces complexes dans le Vallon. Pour Sarah Fuchs-Rota, c'est une bonne chose de pouvoir compter sur ces deux institutions : « Pour une douzaine de milliers d'habitants, d'avoir une piscine intérieure, d'avoir une piscine extérieure, c'est effectivement une immense chance. C’est aussi ça qui nous fait rayonner. La piscine extérieure, on a toujours plus de vingt mille entrées par an. Elles sont toujours en augmentation chaque année, donc on voit qu'elle est appréciée », ajoute-t-elle.