La Robella imagine son futur en télécabine

Dans un premier temps, TBRC devrait ainsi pouvoir transporter 275 personnes par heure, et de manière quasi autonome : il n’y aura pas besoin de personnel pour faire tourner la télécabine aujourd’hui plébiscitée.





Pas de prolongement jusqu’au Crêt-de-la-neige

La nouvelle télécabine doit remplacer le télésiège actuel, sans prolongation jusqu’au Crêt-de-la-neige. D’une part, car les coûts financiers seraient trop importants, d’autre part, parce que les autorisations nécessaires pourraient retarder le projet actuel. Or, il est important de pouvoir remplacer l’infrastructure rapidement, comme la concession ne court que jusqu’en 2028. Le téléski actuel sera par contre rénové de la Robella au Crêt-de-la-neige. « Et on va faire quelques essais pour voir si on peut tirer les VTT jusqu’au sommet », détaille le président du TBRC. Il sera techniquement facile de le remplacer par une télécabine dans les prochaines années, si la décision est prise.