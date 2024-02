Une nouvelle stratégie à Neuchâtel réunit les communes et le canton

A chacun son slogan

En plus de cette série de projets, les régions définissent leurs intentions générales à travers une liste d'objectifs de développement et un slogan qui leur est propre. Un des buts premiers de la démarche est de renforcer le marketing territorial dans le canton et de donner une identité aux groupements de communes qui forment les régions.

Laurent Favre, conseiller d'Etat en charge du développement territorial et de l'environnement, a évoqué le Valais comme exemple. "Il est important pour Neuchâtel de renforcer sa marque, en conjuguant la promotion de la domiciliation avec la promotion touristique, économique et pourquoi pas celle des vins et des produits du terroir, au bénéfice des communes, de la population et des acteurs économiques", a-t-il affirmé devant les médias.

Les signataires ont également établi des thématiques transversales, communes à tous et qui comprennent le renforcement de la dynamique touristique et de la couverture médicale, la promotion du vivre ensemble et la valorisation du parc immobilier dans les localités.