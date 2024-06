Les comptes 2023 de Val-de-Travers acceptés

Val-de-Travers a le sourire. Les comptes 2023 ont été acceptés ce vendredi soir, lors de la dernière séance du Conseil général de cette législature. Ce résultat se solde sur un bénéfice de plus de 943'000 francs, alors que le budget prévoyait un déficit d’environ 1,2 million de francs. Les rentrées fiscales en nette hausse à 3,2 millions de francs ont clairement joué un rôle pour retrouver les chiffres noirs pour la deuxième année consécutive.

Les investissements ont aussi dépassé un nouveau palier, après celui atteint en 2022. L’an dernier, ce sont plus de 15 millions de francs, dont près de 5 millions subventionnés par la Confédération et le Canton, qui ont été investis dans des dossiers comme les différentes constructions scolaires ou parascolaires, le chantier de protection des chutes de pierres à Noiraigue, les chauffages à distance. Alors que d’autres gros dossiers doivent encore se présenter sur le bureau de Val-de-Travers, notamment la piscine des Combes et les aménagements urbains. La Commune en est consciente. « C’est vraiment un point des points d’attention du Conseil communal et de l’administration en général », confirme le chef du dicastère de l’économie, Benoit Simon-Vermot. « Il faut essayer de faire attention que tout soit sous contrôle, pour ne pas avoir de mauvaises surprises à terme, sachant que le résultat 2023 était assez exceptionnel. »