Un grand « oui » chaux-de-fonnier pour l’accueil extrafamilial

Le projet d’adaptation de l’accueil extrafamilial communal fait l’unanimité à La Chaux-de-Fonds. Le Conseil général a voté jeudi soir un crédit-cadre annuel de près de quatre millions de francs, dont un et demi à charge de la Ville, pour financer la création de 230 places supplémentaires, 50 en crèche et 180 au parascolaire. Un investissement destiné à répondre à l’allongement des listes d’attente. Reste à savoir où et comment étoffer l’offre d’ici fin 2028. Les listes d’attente pour la prochaine rentrée scolaire serviront à identifier précisément les besoins par quartiers. La Ville verra ensuite s’il faut louer des locaux supplémentaires ou construire de nouvelles structures. Cela fera l’objet d’un nouveau rapport du Conseil communal, qui sera présenté au législatif chaux-de-fonnier « avant la fin de la législature », a déclaré la conseillère communale Ilinka Guyot. Le Conseil général a aussi accepté un postulat libéral-radical demandant de « répondre aux besoins réels » des familles par un accueil flexible des enfants dont les parents ont des horaires de travail irréguliers.