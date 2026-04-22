Un nouveau synthétique pour les clubs de foot de La Chaux-de-Fonds à la Charrière

Le Conseil général de la Métropole horlogère a accepté mardi un crédit de 680'000 francs pour ...
Un nouveau synthétique pour les clubs de foot de La Chaux-de-Fonds à la Charrière

Le Conseil général de la Métropole horlogère a accepté mardi un crédit de 680'000 francs pour le remplacement cet été du revêtement du terrain de foot principal du site. L’actuel a tenu 15 ans et n’aurait pas été homologué pour la saison prochaine.

Le terrain de foot principal du stade de la Charrière à La Chaux-de-Fonds, sur lequel évolue notamment le FCC.  Le terrain de foot principal du stade de la Charrière à La Chaux-de-Fonds, sur lequel évolue notamment le FCC. 

Les clubs de foot de La Chaux-de-Fonds auront une pelouse toute neuve la saison prochaine au stade de la Charrière. Le Conseil général a accepté mardi à l’unanimité un crédit de 680'000 francs pour la pose d’un nouveau revêtement synthétique sur le terrain principal. L’actuel revêtement a tenu 15 ans et n’aurait plus été homologué par l’Association suisse de football. Un remplacement tardif, aux yeux de plusieurs conseillers généraux. « Ce n’est pas une question de s’y prendre à la dernière », nous a répondu le conseiller communal Thierry Brechbühler. « C’est une planification à respecter en fonction des budgets qui nous sont alloués. « Les études et analyses faites régulièrement par les personnes en charge de l’homologation des terrains ont montré que nous n’avions plus la possibilité de poursuivre les compétitions » avec le revêtement actuel. 

Thierry Brechbühler : « Ce n'est pas une question de s'y prendre à la dernière, mais de planification à respecter en fonction des budgets alloués. »

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Les travaux de remplacement auront lieu cet été. La durée de vie du futur revêtement est estimée à 10 ans. Elle bénéficiera notamment aux neuf clubs de foot de La Chaux-de-Fonds. /vco


 

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