Un nouveau synthétique pour les clubs de foot de La Chaux-de-Fonds à la Charrière

Les clubs de foot de La Chaux-de-Fonds auront une pelouse toute neuve la saison prochaine au stade de la Charrière. Le Conseil général a accepté mardi à l’unanimité un crédit de 680'000 francs pour la pose d’un nouveau revêtement synthétique sur le terrain principal. L’actuel revêtement a tenu 15 ans et n’aurait plus été homologué par l’Association suisse de football. Un remplacement tardif, aux yeux de plusieurs conseillers généraux. « Ce n’est pas une question de s’y prendre à la dernière », nous a répondu le conseiller communal Thierry Brechbühler. « C’est une planification à respecter en fonction des budgets qui nous sont alloués. « Les études et analyses faites régulièrement par les personnes en charge de l’homologation des terrains ont montré que nous n’avions plus la possibilité de poursuivre les compétitions » avec le revêtement actuel.