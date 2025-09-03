Quatre millions de francs pour rénover Beau-Site à La Chaux-de-Fonds

Quatre millions de francs pour rénover Beau-Site à La Chaux-de-Fonds

Le Conseil général a accepté un crédit pour mettre aux normes le bâtiment abritant le Théâtre populaire romand. Gauche et droite n’étaient pas d’accord sur la hausse de loyer induite par cette rénovation.

Le bâtiment de Beau-Site à La Chaux-de-Fonds, qui abrite le TPR (Photo : archives TPR). Le bâtiment de Beau-Site à La Chaux-de-Fonds, qui abrite le TPR (Photo : archives TPR).

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds a accepté un crédit de près de quatre millions de francs pour la rénovation de Beau-Site, bâtiment qui abrite le Théâtre populaire romand (TPR). Les travaux, prévus en 2026, comprennent la modernisation de l’enveloppe du bâtiment, par ailleurs touché par la tempête de 2023, et l’amélioration des accès. Le Conseil communal, qui admet que le calendrier est serré, a précisé qu’en cas d’opposition qui ralentirait le projet, les travaux commenceraient après La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle (lcdf27).

Les débats se sont concentrés sur l’augmentation de loyer induite par la rénovation de Beau-Site. La droite (PLR, Centre et UDC) souhaitait que l’entier de la hausse (36'000 francs) soit répercuté sur le TPR, pour éviter « une subvention indirecte » de la Ville, propriétaire des murs. « Cette nouvelle infrastructure, on l’offre aussi aux spectateurs. Cette augmentation (de loyer) aurait pu être répercutée sur le prix du billet pour quelques francs seulement », estime le PLR Cédric Haldimann.  

Cédric Haldimann :  « Cette augmentation (de loyer) aurait pu être répercutée sur le prix du billet pour quelques francs seulement. »



Mais c’est l’amendement du POP (cosigné par plusieurs élus PS) qui l’a emporté : le TPR verra finalement sa facture locative grimper de 18'000 francs (à 68'000 francs). Chiffre qui avait d’ailleurs été présenté en commission, avant qu’il ne se transforme en… 24'000 francs dans le rapport du Conseil communal. « Nous dénonçons cette manière de faire. Cela a impacté une partie des débats », réagit la popiste Lara Zender.

Lara Zender :  « Une manière de faire du Conseil communal qu'on dénonce ! »



Les discussions ont aussi parfois débordé les murs… Le PLR a demandé, sans obtenir de chiffres, combien de billets sont vendus chaque année par le TPR. Prémisse d’un futur débat ? Cette institution serait-elle, malgré son nom, trop élitiste, se sont interrogés les libéraux-radicaux, rappelant au passage que le TPR qui touche une subvention communale annuelle de 1,14 million de francs. /vco


