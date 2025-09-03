Quatre millions de francs pour rénover Beau-Site à La Chaux-de-Fonds

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds a accepté un crédit de près de quatre millions de francs pour la rénovation de Beau-Site, bâtiment qui abrite le Théâtre populaire romand (TPR). Les travaux, prévus en 2026, comprennent la modernisation de l’enveloppe du bâtiment, par ailleurs touché par la tempête de 2023, et l’amélioration des accès. Le Conseil communal, qui admet que le calendrier est serré, a précisé qu’en cas d’opposition qui ralentirait le projet, les travaux commenceraient après La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle (lcdf27).

Les débats se sont concentrés sur l’augmentation de loyer induite par la rénovation de Beau-Site. La droite (PLR, Centre et UDC) souhaitait que l’entier de la hausse (36'000 francs) soit répercuté sur le TPR, pour éviter « une subvention indirecte » de la Ville, propriétaire des murs. « Cette nouvelle infrastructure, on l’offre aussi aux spectateurs. Cette augmentation (de loyer) aurait pu être répercutée sur le prix du billet pour quelques francs seulement », estime le PLR Cédric Haldimann.