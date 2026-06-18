Les comptes 2025 de La Chaux-de-Fonds acceptés

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds a accepté à l’unanimité les comptes 2025 de la Métropole horlogère. Ils bouclent sur un bénéfice de 1,2 million de francs, alors qu’un déficit de 6,2 millions était prévu au budget. La séance a aussi soulevé un soutien au patrimoine horloger et aux urgences pédiatriques de la ville.
C’est plus facile quand tous les signaux sont au vert. Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds ne peut pas dire le contraire. Le législatif a accepté à l’unanimité les comptes 2025 de la Métropole horlogère, qualifiés d’exceptionnels. Pour sa dernière séance à l’Hôtel de Ville avant une délocalisation à l’Aula du Collège des Forges en raison de travaux, il s’est montré satisfait du bénéfice de 1,2 million de francs. Un déficit de 6,2 millions était pourtant annoncé au budget de la Ville.
Ce résultat s’explique principalement par la hausse des recettes fiscales. Elles dépassent les prévisions de 11,5 millions de francs, notamment grâce aux personnes morales. Toutefois, les différents groupes se sont tous montrés prudents en raison d’une conjoncture économique incertaine. « C’est un très bon signe, un très bon résultat, de pouvoir présenter des comptes bénéficiaires. Cela montre aussi qu’il y a une stabilité et une forme de dynamisme au niveau de la ville. On peut le voir avec le pourcentage d’investissements très conséquent qui a été réalisé. Par contre, on n’oublie pas que des comptes, c’est le reflet d’une année passée », souligne la popiste Lara Zender.
Lara Zender : « La situation économique et conjoncturelle est plus qu’inquiétante. »
Cette deuxième année consécutive dans les chiffres noirs ne doit donc pas masquer plusieurs points de vigilance, selon les élus. La facture sociale augmente de 2,4 millions de francs, notamment en raison de la hausse des subsides LAMal et du nombre de bénéficiaires de l’aide sociale. La dette communale se dégrade également pour atteindre 548,3 millions de francs à fin 2025.
Cette donnée soulève de nombreuses questions. Comment continuer d’investir sans s’endetter à un niveau trop important ? Pour Jean-Daniel Jeanneret, conseiller communal en charge des finances, la réponse tient en un mot : « La vigilance ». La centriste Manon Freitag, plussoie : « Je ne pense pas qu’il y ait trop d’investissements. En revanche, ils auraient peut-être pu être davantage étalés dans le temps. Il y a eu une longue période durant laquelle peu d’investissements ont été réalisés. Je pense notamment au stade de la Charrière, à la patinoire ou encore à la piscine. Tous ces équipements sont arrivés en fin de vie en même temps. Aujourd’hui, on se retrouve donc avec beaucoup d’investissements onéreux à mener simultanément, mais ils sont nécessaires. »
Manon Freitag : « Il serait mieux que, pour le futur, les investissements soient mieux étalés sur une plus longue durée. »
Le patrimoine horloger délaissé ?
Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds veut que le Canton s’engage davantage pour le patrimoine horloger. Le législatif a accepté à l’unanimité une initiative communale demandant au Conseil communal d’interpeller le Conseil d’État sur sa politique de soutien dans ce domaine.
Les élus chaux-de-fonniers estiment que l’article 50 de la loi cantonale sur la sauvegarde du patrimoine culturel, qui prévoit des subventions via des conventions de prestations ou des mandats, n’est pas suffisamment appliqué au patrimoine horloger. Ils souhaitent notamment que des institutions comme le Musée international d’horlogerie puissent bénéficier d’un soutien cantonal plus important.
Les urgences pédiatriques inquiètent
L’accueil des enfants aux urgences de La Chaux-de-Fonds suscite des inquiétudes. Une interpellation déposée par l’ensemble du Conseil général évoque des « rumeurs persistantes » autour d’une possible limitation, voire d’une suppression, de certaines prises en charge pédiatriques sur le site des Montagnes. Les élus redoutent une perte d’accès aux soins de proximité pour les familles, mais aussi une surcharge des urgences pédiatriques de Pourtalès.
Aujourd’hui, certaines situations peuvent encore être traitées à La Chaux-de-Fonds, notamment lorsqu’elles relèvent de la petite traumatologie. Les cas plus complexes sont, eux, évalués puis orientés vers Neuchâtel si une prise en charge spécialisée est nécessaire. Le conseiller communal Thierry Brechbühler indique qu’une réflexion est en cours du côté du RHNe, mais qu’aucune mesure n’a été prise pour l’heure.
Pour Lara Zender, ce dossier dépasse les clivages partisans. « Il est important de pouvoir amener un message collectif au Canton, en disant que ça dépasse les questions gauche-droite. C’est une question de défense de la ville, de l’hôpital, et les votations de 2017 doivent être respectées. »
Lara Zender : « À ce moment-là, on a des questions qui dépassent les politiques partisanes. »
Enfin, le président du Conseil général, Frédéric Vaucher, a fait ses adieux à sa fonction. C’est Mathilde Reverchon Hans-Moëvi qui prendra sa suite. La prochaine séance du Conseil général de La Chaux-de-Fonds aura lieu le 27 septembre à l’Aula du Collège des Forges. /yca