Les comptes 2025 de La Chaux-de-Fonds acceptés

Le patrimoine horloger délaissé ?

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds veut que le Canton s’engage davantage pour le patrimoine horloger. Le législatif a accepté à l’unanimité une initiative communale demandant au Conseil communal d’interpeller le Conseil d’État sur sa politique de soutien dans ce domaine.

Les élus chaux-de-fonniers estiment que l’article 50 de la loi cantonale sur la sauvegarde du patrimoine culturel, qui prévoit des subventions via des conventions de prestations ou des mandats, n’est pas suffisamment appliqué au patrimoine horloger. Ils souhaitent notamment que des institutions comme le Musée international d’horlogerie puissent bénéficier d’un soutien cantonal plus important.

Les urgences pédiatriques inquiètent

L’accueil des enfants aux urgences de La Chaux-de-Fonds suscite des inquiétudes. Une interpellation déposée par l’ensemble du Conseil général évoque des « rumeurs persistantes » autour d’une possible limitation, voire d’une suppression, de certaines prises en charge pédiatriques sur le site des Montagnes. Les élus redoutent une perte d’accès aux soins de proximité pour les familles, mais aussi une surcharge des urgences pédiatriques de Pourtalès.

Aujourd’hui, certaines situations peuvent encore être traitées à La Chaux-de-Fonds, notamment lorsqu’elles relèvent de la petite traumatologie. Les cas plus complexes sont, eux, évalués puis orientés vers Neuchâtel si une prise en charge spécialisée est nécessaire. Le conseiller communal Thierry Brechbühler indique qu’une réflexion est en cours du côté du RHNe, mais qu’aucune mesure n’a été prise pour l’heure.

Pour Lara Zender, ce dossier dépasse les clivages partisans. « Il est important de pouvoir amener un message collectif au Canton, en disant que ça dépasse les questions gauche-droite. C’est une question de défense de la ville, de l’hôpital, et les votations de 2017 doivent être respectées. »