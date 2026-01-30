Oui aux 53 millions de francs pour l'entretien routier à La Chaux-de-Fonds

Quand on touche à la route à La Chaux-de-Fonds, ça fait débat, et la séance du Conseil général n’a pas fait exception jeudi soir. Le législatif a accepté – mais un peu à reculons – que la Ville dépense 53 millions de francs entre 2026 et 2029 pour entretenir ses routes et ses conduites d’eau. De même – et c’est ça qui passe moins bien à droite – pour réaménager quelques bouts de rues. Le PLR, suivi par l’UDC, le PLV et le Centre, a tenté en vain de renvoyer le rapport en commission, estimant que certains futurs chantiers de réaménagement méritaient des débats séparés. Pour la libérale-radicale Sarah Curty, « présenter ce rapport sous cette forme-là n’est pas très démocratique. On aurait préféré qu’il soit scindé en plusieurs morceaux pour que les citoyens aussi adhèrent au projet. Les gens ne comprennent pas toujours les changements en ville. Ce qui est présenté dans ces rapports est assez succinct et les gens ont l’impression d’être pieds et poings liés. »
De gauche à droite, les conseillers généraux ont demandé que la population soit mieux informée de ce type de projets impactant potentiellement les places de parc, la mobilité douce et le verdissement des espaces publics. C’est le cas du Vert Yann Dubois : « Tous les groupes politiques sont plutôt d’accord sur le fait que la communication soit améliorée de la part de la Ville. Il faut qu’elle en fasse plus pour expliquer pourquoi tel ou tel aménagement est important, pourquoi c’est important de sécuriser un endroit, des fois c’est une question de normes, d’autres fois c’est stratégique ou pour améliorer la qualité de la ville, etc. »
Les projets de réaménagement touchent notamment le giratoire de la Grande Fontaine, la rue de la Charrière et la rue du Collège. /vco