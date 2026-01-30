Oui aux 53 millions de francs pour l'entretien routier à La Chaux-de-Fonds

Le Conseil général a validé jeudi soir le rapport quadriennal d’entretien et réaménagement ...
Oui aux 53 millions de francs pour l'entretien routier à La Chaux-de-Fonds

Le Conseil général a validé jeudi soir le rapport quadriennal d’entretien et réaménagement du réseau routier entre 2026 et 2029. PLR, UDC, PLV et Centre ont tenté en vain de renvoyer le projet en commission.

Le Pod à La Chaux-de-Fonds sous la neige (photo : archives). Le Pod à La Chaux-de-Fonds sous la neige (photo : archives).

Quand on touche à la route à La Chaux-de-Fonds, ça fait débat, et la séance du Conseil général n’a pas fait exception jeudi soir. Le législatif a accepté – mais un peu à reculons – que la Ville dépense 53 millions de francs entre 2026 et 2029 pour entretenir ses routes et ses conduites d’eau. De même – et c’est ça qui passe moins bien à droite – pour réaménager quelques bouts de rues. Le PLR, suivi par l’UDC, le PLV et le Centre, a tenté en vain de renvoyer le rapport en commission, estimant que certains futurs chantiers de réaménagement méritaient des débats séparés. Pour la libérale-radicale Sarah Curty, « présenter ce rapport sous cette forme-là n’est pas très démocratique. On aurait préféré qu’il soit scindé en plusieurs morceaux pour que les citoyens aussi adhèrent au projet. Les gens ne comprennent pas toujours les changements en ville. Ce qui est présenté dans ces rapports est assez succinct et les gens ont l’impression d’être pieds et poings liés. » 

Sarah Curty : « Les gens ne comprennent pas toujours les changements en ville. »

Ecouter le son

De gauche à droite, les conseillers généraux ont demandé que la population soit mieux informée de ce type de projets impactant potentiellement les places de parc, la mobilité douce et le verdissement des espaces publics. C’est le cas du Vert Yann Dubois : « Tous les groupes politiques sont plutôt d’accord sur le fait que la communication soit améliorée de la part de la Ville. Il faut qu’elle en fasse plus pour expliquer pourquoi tel ou tel aménagement est important, pourquoi c’est important de sécuriser un endroit, des fois c’est une question de normes, d’autres fois c’est stratégique ou pour améliorer la qualité de la ville, etc. »

Yann Dubois : « La Ville doit en faire davantage pour expliquer l'importance des projets. »

Ecouter le son

Les projets de réaménagement touchent notamment le giratoire de la Grande Fontaine, la rue de la Charrière et la rue du Collège. /vco


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Drame de Crans-Montana : 14 établissements à risque à La Chaux-de-Fonds

Drame de Crans-Montana : 14 établissements à risque à La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 23:42

Nachlass, une pièce de théâtre sans personnes

Nachlass, une pièce de théâtre sans personnes

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 19:04

Le tunnel sous la Vue-des-Alpes rouvert en direction de Neuchâtel

Le tunnel sous la Vue-des-Alpes rouvert en direction de Neuchâtel

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 18:45

Aross fête 10 ans de soutien aux aînés

Aross fête 10 ans de soutien aux aînés

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 16:45

Articles les plus lus

Les exportations horlogères en baisse en 2025

Les exportations horlogères en baisse en 2025

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 16:18

Aross fête 10 ans de soutien aux aînés

Aross fête 10 ans de soutien aux aînés

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 16:45

Le tunnel sous la Vue-des-Alpes rouvert en direction de Neuchâtel

Le tunnel sous la Vue-des-Alpes rouvert en direction de Neuchâtel

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 18:45

Nachlass, une pièce de théâtre sans personnes

Nachlass, une pièce de théâtre sans personnes

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 19:04

Restaurant des Jeunes-Rives : un trio local aux commandes

Restaurant des Jeunes-Rives : un trio local aux commandes

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 15:16

Les exportations horlogères en baisse en 2025

Les exportations horlogères en baisse en 2025

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 16:18

Aross fête 10 ans de soutien aux aînés

Aross fête 10 ans de soutien aux aînés

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 16:45

Le tunnel sous la Vue-des-Alpes rouvert en direction de Neuchâtel

Le tunnel sous la Vue-des-Alpes rouvert en direction de Neuchâtel

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 18:45

Mathieu Erb met le cap vers Berne

Mathieu Erb met le cap vers Berne

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 10:53

La Chaux-de-Fonds : le Boulevard des Eplatures est rouvert à la circulation

La Chaux-de-Fonds : le Boulevard des Eplatures est rouvert à la circulation

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 14:08

Restaurant des Jeunes-Rives : un trio local aux commandes

Restaurant des Jeunes-Rives : un trio local aux commandes

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 15:16

Les exportations horlogères en baisse en 2025

Les exportations horlogères en baisse en 2025

Région    Actualisé le 29.01.2026 - 16:18