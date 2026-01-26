La Ville de La Chaux-de-Fonds prépare son avenir

La Chaux-de-Fonds veut préparer l’avenir. Le rapport quadriennal planifie les gros projets qui attendent la Ville jusqu’en 2029. D’ici là, la Métropole horlogère aura été Capitale culturelle suisse 2027 (lcdf27). L’exécutif veut donc préparer au mieux cette échéance : c’est pourquoi il prévoit de lancer cette année les réaménagements du giratoire de la Grande-Fontaine et du parvis du Parc des Sports. Deux projets qui doivent contribuer à améliorer la qualité des espaces publics en vue de lcdf27, explique l’exécutif dans son rapport. Le but est aussi d’éviter d’avoir des chantiers au centre-ville durant l’année culturelle. Les chantiers prévus cette année là se concentreront donc en dehors du centre-ville, pour limiter les impacts.

Mais la planification ne s’arrête pas là. La Ville anticipe également un autre changement important : l’ouverture de la H18, le contournement EST de La Chaux-de-Fonds, attendu fin 2030. Dans cette perspective, certains réaménagements urbains, comme ceux des rues de la Charrière et du Collège, doivent déjà préparer la situation future. Les interventions nécessaires seront réparties sur l’ensemble de la période 2026 à 2029, tout en restant compatibles avec le plan de circulation actuel et lcdf27. Selon le rapport, il n’est pas prévu de réviser le plan de circulation du centre-ville avant la mise en service de l’évitement.

Autre point important lié à l’ouverture de la H18 : la création d’une nouvelle route d’accès à l’Hôpital. Alors que la question hospitalière reste dans le débat dans le canton, La Chaux-de-Fonds prévoit de mieux relier ce pôle important au reste du réseau.

Avec cette planification, la Métropole horlogère pourra ainsi se projeter au-delà de ce programme quadriennal, avec des aménagements qui auront un gros impact pour la Ville à l’avenir.

Financement mixte

Le financement du programme 2026–2029 repose sur trois crédits d’engagement totalisant 53,284 millions de francs : 26,739 millions pour les voies de circulation, 14,307 millions pour le réseau d’évacuation des eaux et 12,238 millions pour l’eau potable.

L’exécutif indique toutefois que, sur les investissements nets, 52% sont autofinancés : 14,307 millions via la taxe d’épuration et 12,238 millions via le prix de l’eau. Reste désormais à savoir si le Conseil général chaux-de-fonnier acceptera ou non l’arrêté concernant le rapport quadriennal, le jeudi 29 janvier. /yca