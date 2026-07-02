Théo Bregnard président du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds. Il succède à Théo Huguenin-Elie selon le tournus protocolaire, nous indique un communiqué du 17 juin 2026. Théo Bregnard est également en charge du dicastère de l’instruction publique, de la culture et de l’intégration. Jean-Daniel Jeanneret, responsable de l’économie, des finances, de l’action sociale et de l’informatique, assume la vice-présidence. /comm-rle