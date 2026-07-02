Théo Bregnard président du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds

Le responsable du dicastère de l’instruction publique, de la culture et de l’intégration succède ...
Théo Bregnard président du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds

Le responsable du dicastère de l’instruction publique, de la culture et de l’intégration succède à Théo Huguenin-Elie à la présidence selon le tournus protocolaire. Jean-Daniel Jeanneret prend la vice-présidence.

De gauche à droite : Floriane Mamie, chancelière, Thierry Brechbühler (DSESS), Jean-Daniel Jeanneret, vice-président du Conseil communal (DEFASI), Théo Bregnard, président du Conseil communal (DICI), Ilinka Guyot (DJEPR), Théo Huguenin-Elie (DUSTEB). (Photo © Xavier Voirol) De gauche à droite : Floriane Mamie, chancelière, Thierry Brechbühler (DSESS), Jean-Daniel Jeanneret, vice-président du Conseil communal (DEFASI), Théo Bregnard, président du Conseil communal (DICI), Ilinka Guyot (DJEPR), Théo Huguenin-Elie (DUSTEB). (Photo © Xavier Voirol)

Théo Bregnard président du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds. Il succède à Théo Huguenin-Elie selon le tournus protocolaire, nous indique un communiqué du 17 juin 2026. Théo Bregnard est également en charge du dicastère de l’instruction publique, de la culture et de l’intégration. Jean-Daniel Jeanneret, responsable de l’économie, des finances, de l’action sociale et de l’informatique, assume la vice-présidence. /comm-rle


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