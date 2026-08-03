La Chaux-de-Fonds : pas d’opposition au stade d’athlétisme

Les rénovations du stade d’athlétisme de La Chaux-de-Fonds devraient commencer dans deux semaines. Au terme de l’enquête publique le 27 juillet, la Ville n’a reçu aucune opposition. Le permis de construire devrait ainsi être délivré ces prochains jours, après préavis favorables des différents services et du Conseil communal. Le démontage des gradins et des pistes doit commencer lundi 17 août. L’objectif est de pouvoir terminer le chantier en juillet 2027. /lgn