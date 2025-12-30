« L’inclusion doit générer des bénéfices pour tout le monde »

Le bien-être et la dignité de l’enfant doivent toujours être au cœur des préoccupations. Une semaine après la décision du Tribunal cantonal qui demandait à l’exécutif chaux-de-fonnier de reprendre l’examen de l’accueil parascolaire d’un enfant porteur de trisomie 21, le Conseil communal contextualise la manière dont il perçoit l’inclusion. Car la Ville estime en faire une priorité depuis plusieurs années en agissant sur plusieurs fronts. A titre d'exemple, elle aménage l'espace public avec des tables et bancs adaptés aux personnes en situation de handicap, développés avec la Fondation les Perce-Neige. Les places de jeux adaptées à toutes et tous accueillent désormais des équipements inclusifs, ceci afin que tous les enfants puissent y jouer ensemble. Ces derniers ont même pu établir leur liste de places de jeux rêvées. « On est attentives et attentifs aux retours, que ce soit des parents, des seniors, des personnes dans l'espace public pour améliorer toujours nos conditions », explique Ilinka Guyot. La conseillère communale reconnaît toutefois les limites de l'exercice. « Si on pouvait satisfaire 100% de la population, ce serait un rêve absolu », admet-elle. L'important reste d'être à l'écoute de toutes et tous et de prendre en compte les besoins spécifiques de chacun.





Des mesures individualisées dans les structures d'accueil

Dans l'accueil pré et parascolaire, chaque situation est étudiée individuellement. La Ville collabore avec l'école, les professionnels et les familles pour définir les besoins de chaque enfant. Le canton apporte aussi son soutien.

« La priorité et l'objectif, c'est vraiment le bien-être, la dignité et le respect des besoins de chaque enfant », souligne Ilinka Guyot. La conseillère communale insiste : « Chaque enfant est différent et c'est notre devoir de pouvoir faire en sorte que leurs besoins soient respectés. »





Une feuille de route pour la diversité et l'inclusion

La Chaux-de-Fonds – comme le Canton et les deux autres Villes – a adopté une feuille de route afin de promouvoir la diversité. Cette feuille s'articule autour de trois axes principaux : l'emploi, l'accès aux services pour les usagères et les usagers et la communication. « C'est vraiment une feuille de route qui se veut transversale », explique Sandrine Keriakos Bugada, déléguée à l'intégration et à la cohésion sociale.

Concrètement, une charte de la diversité est en cours d'élaboration. Elle servira de cadre pour l'ensemble de l'administration. Les services travaillent aussi à simplifier les documents administratifs. L'objectif est de les rendre compréhensibles par le plus grand nombre et de développer des bonnes pratiques.





Le tri des déchets comme exemple

Le tri des déchets illustre bien cette démarche. Les textes explicatifs seront simplifiés et traduits dans différentes langues. « C'est une question d'inclusion, de vivre ensemble », souligne Sandrine Keriakos Bugada.

La Ville travaille directement avec les habitants. Un projet pilote est en cours dans une barre d'immeubles. « Ça crée des conflits dans certains immeubles, ces questions de tri », reconnaît la déléguée. Les services concernés collaborent avec les différentes communautés et le Canton via son appel à projets « Vivre ensemble » pour expliquer les enjeux environnementaux. /aju