La Chaux-de-Fonds rappelée à l’ordre pour le refus d’un enfant porteur de trisomie 21

Refuser sans analyser. C’est, en substance, le reproche adressé au Conseil communal de La Chaux-de-Fonds par le Tribunal cantonal neuchâtelois. Dans un arrêt récent relayé dans un communiqué de presse de l’association Inclusion handicap, la Cour de droit public demande à l’exécutif d’examiner l’admission d’un enfant de cinq ans porteur de trisomie 21 dans les structures parascolaires communales.

Le Tribunal cantonal a été saisi pour la deuxième fois par les parents de l’enfant. Ceux-ci contestent le refus de la Ville de La Chaux-de-Fonds d’accueillir leur fils dans une structure communale.

Dans une première décision, le Tribunal cantonal avait déjà demandé à la commune d’étudier les possibilités d’accueil de l’enfant. Le Conseil communal avait maintenu sa position, estimant qu’aucune structure parascolaire de la ville n’était en mesure d’accueillir l’enfant en raison d’un manque d’équipements et de compétences spécifiques. Face à ce refus, les parents ont déposé un nouveau recours. L’affaire est renvoyée une nouvelle fois à l’exécutif chaux-de-fonnier. /comm-aju


 

