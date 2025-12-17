La Chaux-de-Fonds va étendre sa zone bleue pour améliorer son budget

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds s’est montré inventif pour ramener le déficit inscrit au budget 2026 de 5,8 à 5,2 millions de francs, avant de le valider, mardi soir. Deux amendements de la commission financière ont passé la rampe. Dont un, proposé par le PLR, qui consiste à étendre la zone bleue ainsi que la zone des horodateurs au centre-ville, une mesure qui doit rapporter 150'000 francs à la Ville. Au Conseil communal de définir les nouveaux périmètres.
Cette décision doit « favoriser un tournus des voitures bénéfique aux commerces et faciliter le travail de la Sécurité publique au centre-ville », argumente le Vert Grégory Rochat, président de la commission financière. Assurément impopulaire, cette option reflète la volonté, « de la gauche notamment, de faire évoluer la politique de stationnement ».
Le budget amendé a été accepté par la gauche et refusé par le Centre et la droite, à l’exception de deux abstentions (dont celle du Parti vert’libéral). Le PLR a formulé plusieurs autres propositions d’économies (dont la diminution des effectifs de l’administration communale de 2 EPT), toutes refusées par la majorité de gauche.
« C’est le 12e budget déficitaire de suite que le Conseil communal nous présente. Il était inconcevable pour le PLR de l’accepter, surtout que si on en croit les recettes fiscales, on est encore en période de bonne conjoncture », explique le libéral-radical Cédric Haldimann.
« Cette fois, on ne peut pas nous reprocher l’absence de propositions concrètes, nous voulions passer sous les 5 millions » d’excédents de charges, ajoute Cédric Haldimann. Mais la majorité en a décidé autrement. /vco