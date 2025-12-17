La Chaux-de-Fonds va étendre sa zone bleue pour améliorer son budget

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds s’est montré inventif pour ramener le déficit inscrit au budget 2026 de 5,8 à 5,2 millions de francs, avant de le valider, mardi soir. Deux amendements de la commission financière ont passé la rampe. Dont un, proposé par le PLR, qui consiste à étendre la zone bleue ainsi que la zone des horodateurs au centre-ville, une mesure qui doit rapporter 150'000 francs à la Ville. Au Conseil communal de définir les nouveaux périmètres.

Cette décision doit « favoriser un tournus des voitures bénéfique aux commerces et faciliter le travail de la Sécurité publique au centre-ville », argumente le Vert Grégory Rochat, président de la commission financière. Assurément impopulaire, cette option reflète la volonté, « de la gauche notamment, de faire évoluer la politique de stationnement ».

