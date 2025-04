Taxes douanières : « La Suisse va devoir aller chercher d’autres marchés. »

« C’est une décision politique qui déjoue les logiques économiques. » L’annonce du président américain a fait grand bruit en Suisse et en Europe. Une taxe de 31% sera imposée aux exportations suisses vers les États-Unis. « C’est un système très complexe qui ne s’applique pas de la même manière à tout le monde », explique Stéphane Garelli, professeur de compétitivité mondiale à l’IMD (International Institute for Management Development), basé à Lausanne. « Du point de vue économique ça ne fait pas beaucoup de sens. On est dans de la politique à l’état pur », détaille le spécialiste.