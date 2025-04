Droits de douane : « Une grande inquiétude » plane sur l’économie neuchâteloise

Une très mauvaise nouvelle pour la Suisse et le canton de Neuchâtel. Donald Trump a lancé mercredi une attaque sans précédent sur le libre-échange économique dans le monde. Le président américain a annoncé de nouvelles augmentations massives des droits de douane. Le dispositif s’articule en deux parties. Un droit de douane plancher de 10% sur toutes les importations dès samedi. À cela s’ajoutent, dès mercredi, des taxes supplémentaires pour certains pays qualifiés d’hostiles. Elles seront de l'ordre de 31% pour la Suisse et de 20% pour les pays de l'Union européenne. Le canton de Neuchâtel est particulièrement touché, puisqu’il exporte énormément aux États-Unis, comme l’a expliqué mercredi dans La Matinale Matthieu Aubert, chef du Service de l’économie à l’État de Neuchâtel. D’autant plus que la hausse est énorme. « Elle impactera l’économie neuchâteloise de manière directe et indirecte, non seulement sur les secteurs d’activité qui exportent aux États-Unis, puisque les États-Unis sont le premier marché d’exportation de l’économie neuchâteloise. En 2023, on était à plus de six milliards de francs vers les États-Unis, sur 16 milliards au total pour le canton. » À cela s’ajoute la part indirecte, pour tout le secteur de sous-traitance dans de nombreux secteurs qui risquent d’être impactés par ces tarifs douaniers.

Matthieu Aubert relève qu’il va aussi falloir voir comment « ces tarifs seront mis en œuvre, respectivement s’ils le seront, (…) et comment ils ont été calculés. » Donald Trump annoncé mercredi que la Suisse taxait à 61% les produits américains, mais « ces 61% semblent un peu sortis du chapeau puisque ça ne correspond pas du tout à la réalité de la politique tarifaire et douanière suisse. » Une partie de négociation pourrait donc encore se dérouler selon le chef du Service de l’économie.