La deuxième saison des Jeudredis bleus

Une animation destinée à mettre en relief la convivialité du centre-ville de La Chaux-de-Fonds. Les Jeudredis bleus sont de retour à La Chaux-de-Fonds pour une deuxième saison. Lancée en 2024, l’association à l’origine de l’événement propose une nouvelle fois une série de concerts, d’ateliers, d’expositions et d’autres rendez-vous festifs les premiers jeudis du mois à partir de ce jeudi 3 avril. L’idée est de mettre en valeur la richesse culturelle et commerciale de la ville, sur les places du Marché et de la Carmagnole, ainsi que de la promenade des Six-Pompes. Les soirées se tiennent de 17h à 20h pour les commerces et jusqu’à 22h pour les établissements publics. Cette édition 2025 se prolonge jusqu’au 2 octobre. /comm-jhi