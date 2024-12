La droite du Conseil général de Val-de-Travers fait passer le budget 2025

Cette coupe n’a pas plu aux élus de gauche. « On avait dit depuis le début dans un dialogue constructif que l’octroi de l’IPC plein au personnel communal était une ligne rouge. », rappelle Emil Margot, chef de groupe socialiste. Le PS a donc tenté d’augmenter le montant alloué au secteur « Famille et jeunesse », afin de soutenir le personnel du pré- et parascolaire. Mais l’UDC ainsi que le PLR ont déploré la manière de faire, « trop cavalière et revancharde », et ont refusé l’amendement. En bloc, la gauche s’est ensuite opposée au budget 2025 de Val-de-Travers. Mais avec 14 voix contre et deux abstentions, la droite a finalement largement fait passer le texte avec 24 votes.