Le Prix BCN Boost remis à un service d’abonnement à des vélos électriques

Une enveloppe de 10'000 francs pour « Torks.ch » vainqueur du Prix BCN Boost 2025. Ce coup de pouce entrepreneurial destiné aux jeunes neuchâtelois entre 16 et 28 ans a été remis pour la cinquième fois mercredi à l’Interlope à Neuchâtel. Sous les yeux attentifs des membres du jury et de plus de 80 invités, les trois finalistes ont défendu leur projet respectif.

Ce concours a consacré le projet « Torks.ch », qui vise à transformer la mobilité urbaine avec un service d’abonnement 100% digital à des vélos électriques. Le but de ce projet est de transformer la mobilité urbaine et la rendre pratique, flexible et écologique. Par le paiement d’une mensualité de 99 francs, chaque utilisatrice et utilisateur bénéficie d’un vélo personnel, assuré et entretenu.

En finale, se sont inclinés « Colloc.ch » et « Un Pourcent ».

« Colloc.ch » est une plateforme en ligne dédiée à simplifier la recherche de colocations et de colocataires en Suisse. Elle se positionne comme une alternative moderne aux solutions traditionnelles et s'engage à faciliter l'accès au logement partagé. Le projet repart tout de même avec le prix du public et la 3e place du concours.

« Un Pourcent » est un média qui a pour but de populariser l'autisme dans ses formes invisibles et de donner espoir aux familles qu'une vie épanouie est possible avec ce trouble. La création du site internet autismepositif.com visera plus large que les formats actuels de ce média, en partageant des articles sur de bonnes nouvelles autour de l'autisme en général. Le projet a décroché la médaille d’argent.

Projets récompensés :

Torks.ch – Lauréat 2025 - CHF 10'000

Un Pourcent – Finaliste 2025 pour la 2e place - CHF 2'000

Colloc.ch – Finaliste 2025 pour la 3e place – CHF 1'000

Colloc.ch – Prix du public 2025– CHF 1'000

/yca