La Tablée BCN : « Ce bon est là pour dire merci »

Vous l’avez peut-être trouvée dans vos boîtes aux lettres cette semaine. La carte « La tablée BCN » a été envoyée à tous les clients de la Banque cantonale neuchâteloise. Cette dernière équivaut à un bon de 50 francs à faire valoir dans un des restaurants neuchâtelois affiliés, jusqu’au 31 octobre. « Ce coupon est là pour dire merci. Nous avons fait des résultats exceptionnels en 2023 et 2024 et nous souhaitions préparer quelque chose pour notre fidèle clientèle », explique le directeur général de la BCN, Pierre-Alain Leuenberger. Le montant total de l’investissement n’est pas dévoilé par l’établissement bancaire, mais représente plusieurs millions, selon son directeur. Le format du bon restaurant n’a pas été choisi par hasard. « Nous voulions créer de l’émotion en invitant les gens », ajoute Pierre-Alain Leuenberger.