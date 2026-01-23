La Tablée BCN : « Ce bon est là pour dire merci »

Cette semaine, les clients de la Banque cantonale neuchâteloise ont reçu un bon de 50 francs à faire valoir dans un restaurant partenaire. Une action entreprise en guise de remerciement au vu des très bons résultats de l'établissement ces dernières années, explique son directeur général Pierre-Alain Leuenberger.
Vous l’avez peut-être trouvée dans vos boîtes aux lettres cette semaine. La carte « La tablée BCN » a été envoyée à tous les clients de la Banque cantonale neuchâteloise. Cette dernière équivaut à un bon de 50 francs à faire valoir dans un des restaurants neuchâtelois affiliés, jusqu’au 31 octobre. « Ce coupon est là pour dire merci. Nous avons fait des résultats exceptionnels en 2023 et 2024 et nous souhaitions préparer quelque chose pour notre fidèle clientèle », explique le directeur général de la BCN, Pierre-Alain Leuenberger. Le montant total de l’investissement n’est pas dévoilé par l’établissement bancaire, mais représente plusieurs millions, selon son directeur. Le format du bon restaurant n’a pas été choisi par hasard. « Nous voulions créer de l’émotion en invitant les gens », ajoute Pierre-Alain Leuenberger.
Pierre-Alain Leuenberger : «On a beaucoup réfléchi au bon format pour le faire. »
L’offre a été développée en collaboration avec GastroNeuchâtel. De nombreux restaurants neuchâtelois font partie de la liste des partenaires. Ils n’ont pas été choisis par la banque, les institutions désireuses de participer ont dû s’inscrire gratuitement sur la plateforme Lunch-Check, qui édite les bons. « Environ 150 établissements se sont inscrits, mais la liste peut encore évoluer au fil de cette année », détaille le directeur général. Lorsque le coupon est utilisé, le bistrot encaisse directement l’argent, pas besoin d’attendre un remboursement de la banque.
« C'est une carte de prépaiement comme une autre. »
Pour le moment, la BCN n’a pas encore eu de retour des restaurants, puisque les cartes ont été envoyées cette semaine. « Par contre, de nombreux clients nous ont adressé des remerciements », se réjouit Pierre-Alain Leueuberger. Finalement, lors de l’utilisation des bons, les bénéficiaires peuvent participer à un concours pour tenter de gagner un repas surprise. /crb