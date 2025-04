Les bourses s’affolent, la BCN appelle à la retenue

Le vent de panique a pris de l’ampleur lundi sur les marchés mondiaux. Les bourses européennes ont dégringolé à la suite de la dernière offensive douanière de Donald Trump contre les partenaires commerciaux des États-Unis avant de remonter et de redescendre. Une journée folle, comme l’explique Victor Vogt, responsable de l’Asset Management à la Banque cantonale neuchâteloise. Le SMI a commencé la journée en baisse de plus de 7% avant de rebondir vers les 16h15 et de replonger en fin de journée à environ - 5%. « On peut clairement ressentir l’incertitude actuelle. »