La Fondation culturelle de la BCN soutient 13 projets artistiques

Avec un montant s’élevant à 60'400 francs, la Fondation culturelle de la Banque cantonale neuchâteloise ...
La Fondation culturelle de la BCN soutient 13 projets artistiques

Avec un montant s’élevant à 60'400 francs, la Fondation culturelle de la Banque cantonale neuchâteloise soutient 13 projets artistiques. La cérémonie de remise des soutiens s’est tenue ce mardi au centre administratif de la BCN à Colombier.

De gauche à droite, M. Daniele Pintaudi, association odd productions, projet «SICILIA», au centre Cornelia Friedhoff, directrice Opérations & Infrastructures de la BCN, et à droite, Mme Céline Hänni, association La Gueule Ouverte, projet «orlando brikolo». (Photo: Fondation culturelle BCN ) De gauche à droite, M. Daniele Pintaudi, association odd productions, projet «SICILIA», au centre Cornelia Friedhoff, directrice Opérations & Infrastructures de la BCN, et à droite, Mme Céline Hänni, association La Gueule Ouverte, projet «orlando brikolo». (Photo: Fondation culturelle BCN )

Un soutien de 60'400 francs pour 13 projets artistiques neuchâtelois. La Fondation culturelle de la Banque cantonale neuchâteloise (BCN) a distribué des soutiens financiers entre 2'000 et 8'000 francs à 13 projets artistiques, selon un communiqué transmis ce mercredi. La cérémonie de remise des soutiens s’est déroulée mardi au centre administratif de la BCN à Colombier.

Parmi les bénéficiaires, se trouvent Les Chemins de Traverse et le Théâtre populaire romand (TPR), tous deux avec un soutien s’élevant à 8'000 francs. D’autres organisations telles que le Théâtre de la Poudrière, le NIFFF ou encore l’Association Odd productions font également partie des bénéficiaires. Les autres projets sélectionnés, ainsi que plus d’informations sont à retrouver sur le site de la Fondation. /comm-rle


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