Le spoofing : une méthode d’arnaque vouée à disparaître

Marlène d’Aquino qui précise que, comme les versements sont souvent demandé via Twint, avec un virement immédiat, l’argent est difficilement récupérable. Par contre, la Police neuchâteloise peut avoir accès au véritable numéro d’appel et en retracer les auteurs.





Prudence et ne pas agir dans l’urgence

Le mot d’ordre pour ne pas se faire avoir reste la prudence, ne jamais communiquer ses données bancaires à un inconnu ni même lui verser de l’argent. Et même si vous êtes pressé par l’escroc, n’agissez pas dans le stress, rappelle Steven Bill. Il relève que parfois, les arnaqueurs se trompent de banque et appellent au nom d’un établissement qui n’est pas celui de la victime.