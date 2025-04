Veille de Noël sanglante devant la justice neuchâteloise

Y a-t-il eu tentative de meurtre ? C’est la question à laquelle le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers à Boudry devra répondre après une bagarre survenue devant une boîte de nuit de Neuchâtel. Elle a opposé deux clients, des frères, au personnel de sécurité dans la nuit du 24 décembre 2023. Au cours de la violente altercation, deux agents de sécurité de l’établissement ont été blessés à l’arme blanche. Ce mercredi, les juges ont auditionné les quatre protagonistes sous haute présence policière.

Et c’est assez nébuleux entre deux camps qui s’opposent, qui s’accusent mutuellement de mentir avec des déclarations qui divergent au fil de la procédure. Dans les faits : une altercation verbale qui se transforme en bagarre avec toute la panoplie : spray au poivre, coups de poing, coups portés à la tête à l’aide d’une poubelle-cendrier, jusqu’aux coups de couteau. Il est reproché au principal prévenu, accusé de tentative de meurtre, d’en avoir asséné 11 aux deux videurs, les blessant au bras et au thorax pour l’un, au dos pour l’autre. Avant cela, l’homme explique avoir quitté le fumoir pour ensuite traverser la discothèque avec une cigarette en main. C’est là, selon ses dires, qu'il aurait été provoqué et humilié par le personnel de sécurité « à l’attitude hautaine ». Il admet alors avoir frappé de ses mains en premier. Son frère s’en mêle et s’en suit une utilisation de spray et des échanges de coups de part et d’autre que tous les protagonistes admettent. L’individu au couteau évoque alors « une situation d’urgence, un geste instinctif et non pas prémédité ». Il a répété à plusieurs reprises aux juges que « son but n’a jamais été de tuer », mais de se protéger et de défendre son frère qui se faisait tabasser. « Je tenais le couteau par la lame, j’ai piqué, je n’ai pas planté. Les plaies n’étaient d’ailleurs pas profondes », a-t-il lancé.







Les versions diffèrent du côté des deux agents de sécurité qui revendiquent leur condition de victime

L’employé de la boite de nuit touché à plusieurs reprises réfute avoir mal parlé à celui qui est accusé d’avoir tenté de le tuer. Il explique lui avoir fait juste une remarque pour la cigarette et qu’ensuite ce dernier s’est mis en colère et est devenu menaçant. Et qu’après avoir reçu les premiers coups de poing, il a directement été victime des coups de couteau évoquant « un déchainement de violence » qu’il dit toujours ne pas comprendre. Accusé aussi de lésions corporelles, l’employé répond qu’il a juste « voulu se défendre », ainsi que son collègue, face au danger. Et c’est pourquoi il reconnait avoir frappé ses adversaires à coups de cendrier métallique. Son collègue, lui aussi prévenu de lésions corporelles simples, décrit « un acharnement gratuit sur leur personne ». Durant son audition, il explique avoir été victime notamment des rafales de coups du frère de l’homme au couteau. Et que s’il l’a frappé, c’est uniquement pour se protéger.

L’audience reprendra jeudi matin avec le réquisitoire du Ministère public et les plaidoiries des avocats. /jpp