Le Val-de-Travers voit toujours la vie en rouge

Des recettes records certes, mais aussi des charges qui ne cessent d’augmenter : le budget 2025 de Val-de-Travers présente un déficit de 1,8 million de francs. Ce résultat prévisionnel s’approche de celui de l’année en cours qui, après un amendement lors du Conseil général, tablait sur un déficit de 1,5 million de francs. La Commune de Val-de-Travers demeure dans les chiffres rouges. « Elle continue d’avancer sur un fil » : c’est ce qu’on peut lire dans le rapport de l’exécutif. Et l’ordre de grandeur de ce déficit budgétaire s’inscrit bel et bien dans la lignée des années précédentes. Mais le Conseil communal vallonnier n’a pas eu recours à la réserve de politique budgétaire comme il l’avait fait en 2023, à hauteur de plus de 3 millions de francs, pour amoindrir le choc de chiffres rouge foncé.

Ce déficit structurel reste peut-être acceptable, mais il préoccupe le Conseil communal : « Les prestations que la Commune délivre nécessitent aujourd’hui dans leur ensemble, des moyens financiers supérieurs à nos possibilités », indique-t-il dans son communiqué.

Selon lui, le seul moyen pour parvenir à l’équilibre serait aujourd’hui de couper dans des prestations à la population : « S’il fallait vraiment trouver 1,5 million de francs, on peut prendre des décisions artificielles dans le budget, sachant qu’elles ne seront jamais mises en œuvre parce que ce n’est pas possible », détaille Benoît Simon-Vermot, le chef du dicastère de l’économie. « Au pire, on pourrait prendre de grosses décisions comme fermer une structure de parascolaire ou Espace Val. Je ne suis pas sûr que la population soutiendrait ce genre d’éléments. »