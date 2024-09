La nouvelle structure d’accueil de Longereuse séduit

Elle était attendue depuis longtemps, elle ravit ses utilisateurs. La nouvelle extension du collège Longereuse à Fleurier est accessible depuis le 12 août. Après des concessions au niveau communal et une validation du Conseil général de Val-de-Travers en 2022 pour un coût de 9 millions de francs, les travaux se sont étendus sur environ 18 mois. Le site peut accueillir jusqu’à 110 enfants : 60 au préscolaire et 50 au parascolaire. Les locaux se situent sur deux étages. « Chaque structure a été pensée et adaptée pour les enfants, de 3 mois ou quatre ans », complète Camille Ahmetaj, cheffe du service de l’accueil de l’enfance à Val-de-Travers. On le voit grâce au mobilier (chaises, tables et lits), mais aussi aux espaces toilettes. Chaque groupe dispose désormais de sa salle de vie, entourée de salles de sieste et de l’espace de change.