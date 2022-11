Deux crédits acceptés dans la douleur

Il s’en est fallu de peu. Le Conseil communal de Val-de-Travers demandait lundi soir un allongement de crédit, afin de lancer les travaux d’extension du collège de Longereuse de Fleurier. Une somme complémentaire de 645'000 francs devait être validée par la majorité qualifiée, à savoir 25 voix. 26 conseillers généraux ont finalement dit oui à contre-cœur au projet, après des discussions engagées. Les groupes ont par exemple souligné que l’important crédit de base de 8,6 millions aurait dû permettre de couvrir la totalité des travaux.

Yves Fatton, conseiller communal en charge du dicastère des infrastructures a alors tapé du poing sur place. Il a rappelé que l’avant-projet comportait une marge d’erreur de plus ou moins 10%. Une marge déjà mentionnée dans le rapport destiné au Conseil général en septembre 2021. De plus, le dépassement du crédit est dû à la conjoncture, et a des travaux supplémentaires qui se sont rajoutés afin de respecter les normes antisismiques actuelles. Rien que ne pouvait être prévu avant le début des études complémentaires.