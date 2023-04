Ça tremble du côté de Longereuse

Des travaux de déconstruction sont par ailleurs menés à différents endroits du bâtiment existant. Yves Fatton poursuit : « on finalise la réalisation de la nouvelle bibliothèque pour la fin de l’été, l’ouverture des salles de travaux manuels, mais aussi la création d’un nouvel espace pour la machinerie au sous-sol ». Il s’agissait aussi de recréer des salles de classe, afin de compenser la « perte » d’autres pièces. « Jamais on n’aurait accepté de perdre des salles de cours », évoque en souriant le codirecteur de l’école Jean-Jacques Rousseau David Hamel. Le déplacement de la bibliothèque à l’ouest du bâtiment, par exemple, nécessite ce genre de réorganisation. « On a même gagné de la place, car une salle qu’on récupère est plus grande que la précédente à disposition », précise encore David Hamel.