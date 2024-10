Vers une internalisation de Barak à Val-de-Travers

Sur le papier, les charges de salaires devraient atteindre environ 130'000 francs. Contre 113'000 francs de recettes issues des subventions des communes de Val-de-Travers, de La Côte-aux-Fées et des Verrières. Sans compter l’achat du bâtiment, pour un franc symbolique, qui sera ensuite affecté au patrimoine administratif communal et qui permettra d’améliorer le budget 2025. Et l’exécutif souhaite vraiment investir cet argent pour les jeunes : « C’est un choix politique de vouloir maintenir ou pas cette prestation. Pour nous, ça nous paraissait primordial parce qu’il y a vraiment des enfants qui en ont besoin », détaille encore la conseillère communale socialiste.





Réduction du temps de travail des animateurs

Pour limiter les charges liées aux salaires des animateurs sociaux, la Commune de Val-de-Travers prévoit de réduire leur pourcentage de travail, à 60% et 50%. Deux animateurs seront toujours employés, pour un total de 1,1 EPT, contre 1,3 actuellement. Une procédure de recrutement sera lancée si le rapport est accepté par le législatif. Un des changements principaux, c’est la réduction des horaires d’ouverture le matin et à midi pour les jeunes. « On s’est aussi inspiré d’autres centres de jeunes dans le canton, donc on maintient les ouvertures des après-midis, où les enfants ne sont pas forcément à l’école et on réduit les permanences du matin », explique Sarah Fuchs-Rota.