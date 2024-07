Couvet poursuit sa mue

C’est une des quatre routes prioritaires à rénover à Val-de-Travers pour le canton de Neuchâtel. La traversée routière nord-sud de Couvet est au menu de ces deux prochaines années. Le projet et son crédit doivent encore être votés en novembre par le Conseil général de Val-de-Travers, mais une présentation publique s’est déjà tenue mercredi soir. Le planning prévoit la réfection de la Grand’Rue de Couvet entre mars et l’automne 2025, puis ce sera au tour de la rue Saint-Gervais entre le passage à niveau ferroviaire et la sortie du village vers Môtiers, en 2026. Si la circulation sera probablement interrompue pendant cette deuxième phase de chantier, le trafic sera maintenu en bidirectionnel lors du chantier sur la Grand’Rue.







Des changements dans la Grand’Rue

Les travaux doivent permettre de fluidifier la cohabitation entre tous les utilisateurs des rues de Couvet. Dans la Grand’Rue surtout, où les croisements sont aujourd’hui difficiles. « On ne peut pas pousser la distance entre les façades, maintenant la norme pour un trottoir c’est minimum 1,5m. Nous on vise 2 mètres », explique Eric Sivignon, conseiller communal en charge du dicastère du territoire, de l'énergie et de la mobilité. « La circulation se fera de manière modérée, tous les aménagements que l’on prévoit seront compatibles à 50km/h ou 30km/h. »