Le chantier de la Grand’Rue de Couvet se prépare avec les commerçants

C’est un des chantiers principaux de ces prochaines années sur un axe routier de Val-de-Travers : la Grand’Rue de Couvet a besoin d’être remise au goût du jour. Le dernier chantier sur cette route remonte à 1973-1975, et le Canton de Neuchâtel souhaite y refaire la chaussée rapidement. La Commune de Val-de-Travers profite de l’occasion pour refaire les abords de cette rue où les croisements sont souvent délicats en voiture. Le secteur entre le rond-point de la Pénétrante et la sortie du village en direction de Môtiers est concerné.







Un premier projet présenté aux commerçants

Un bureau d’ingénieurs a donc été mandaté afin de réfléchir à l’espace public. Selon l’avant-projet, l’objectif est de pouvoir fluidifier le trafic, végétaliser les espaces et créer un espace adapté pour tous les usagers : trafic motorisé, mobilité douce et piétons. Les commerçants, les restaurants, les habitants de la Grand’Rue et les écoliers ont tous des besoins différents. « Quand on réaménage la rue, on doit tenir compte des contraintes qui se sont rajoutées au fil des années. Sous la chaussée, on a énormément d’infrastructures qui mettent des contraintes. On a aussi les réglementations qui ont changé » explique Eric Sivignon, conseiller communal en charge de l’aménagement du territoire à Val-de-Travers. L’objectif des autorités est d’arriver au meilleur compromis possible pour tout le monde.