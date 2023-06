30 millions pour les installations ferroviaires autour de Couvet

Déplacement de la gare et suppression d’un passage à niveau

Le projet mûrit depuis 2016 chez transN. Le scénario retenu propose un déplacement du quai de la gare de 70m vers l’est, afin de profiter du tracé droit pour réaliser les adaptions pour les personnes à mobilité réduite. Le quai central reste d’actualité, et pour le rejoindre, il faudra cette fois utiliser un sous-voie piétons, qui doit être creusé, là où se trouve actuellement le passage à niveau menant au quartier des Nasieux. « C’est à la fois un passage à niveau et un accès au quai. On doit éliminer ces zones de danger » explique Yann Montandon. Cet accès routier sera supprimé, et les habitants devront emprunter une autre route qui sera construite entre le parking du midi et le Chemin des Prises, réalisée « en discussions avec la Commune » détaille le chef de projet à transN.