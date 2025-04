Tisser un dialogue entre la population et les requérants d’asile

Les travailleurs sociaux continuent leur mission auprès de la population et des requérants d’asile à Boudry. Un projet-pilote s’est déroulé tout au long de l’année dernière aux abords du Centre fédéral d’asile (CFA) de Perreux. Il a été mis sur pied par le Canton de Neuchâtel et le Secrétariat d’État aux migrations pour répondre au mécontentement et aux craintes exprimés par des habitants de Boudry. Deux travailleurs sociaux vont à la rencontre de la population, des commerçants et des demandeurs d’asile pour tenter de répondre aux interrogations, écouter et informer. Le bilan, après cette phase pilote est globalement positif, estime Florence Nater. La situation semble un peu plus paisible et les relations entre les habitants de Boudry et les requérants d’asile de Perreux est moins problématique, développe la conseillère d’État en charge de la cohésion sociale. Et ce n’est pas uniquement grâce à la présence des travailleurs sociaux de proximité. « Ça fait maintenant plusieurs mois que le Centre fédéral a un taux d’occupation inférieur à la capacité convenue du Centre », précise la conseillère d’État en charge de la cohésion sociale. « Les mesures qui ont été déployées en matière de sécurité dans les transports publics sont aussi propices à renforcer ce sentiment de sécurité. »