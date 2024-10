Cinq projets citoyens se partagent près de 200'000 francs

Cinq projets citoyens pourront passer à la phase de réalisation. La Ville de Neuchâtel a dévoilé vendredi après-midi les idées qui ont récolté le plus de suffrages au sein de la population dans le cadre du premier budget d’innovation collaborative lancé en mars par la Commune et ses partenaires, Microcity et l’Université de Neuchâtel. Ces projets se partageront la somme de 198'000 francs en vue de leur concrétisation.

« Educoeur » est le concept qui a le plus séduit. L’idée est de mettre sur pied des outils et des ateliers ludiques dédiés aux enfants dans le but de développer leur intelligence émotionnelle et le vivre-ensemble. « Deuxième sur le podium », précise la Ville, le projet « Espace F » prévoit de créer un lieu de rencontre pour les femmes dans un but de prévention des violences et de la précarité dont elles peuvent être victimes.





Plus de 70 idées recensées



Trois autres idées ont également décroché un soutien. « Hopla.ch » vise à faciliter, en ligne, la recherche d’activités. « La Boutique du livre » bénéficiera de son côté d’un coup de pouce financier pour développer l’organisation de concerts, d’ateliers ou la venue d’artistes dans ses locaux à la rue des Chavannes. Finalement, la « Ferme thérapeutique bio anima » souhaite créer un lieu de soin et de rencontre pour les enfants et les adolescents qui allierait interactions sociales, nature et lien aux animaux pour lutter contre divers troubles.

Au total, la Ville de Neuchâtel et ses partenaires ont reçu 73 idées par le biais des plateformes ParticipoNs et NBooster, cette dernière étant dédiée aux entreprises. Les lauréats ont désormais pour mission de passer à la réalisation de leur projet. /sbm