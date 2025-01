Emmanuel Gehrig est le nouveau chef du Service de communication de la Ville de Neuchâtel. Il entrera en fonction le 1er avril 2025 et succèdera à Françoise Kuenzi. En plus de son titre universitaire en histoire et littérature, Emmanuel Gehrig s’est formé à « la communication stratégique à travers un DAS en management de la communication auprès de la Haute Ecole de gestion de Fribourg », précise un communiqué de la Ville diffusé ce mercredi. /comm-cob